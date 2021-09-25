Основатель Талибана* заявил: ампутация рук и казни возвращаются в тюрьмы Афганистана

По словам основателя талибов Тураби, ампутации рук «необходимы для безопасности».
Мулла Норуддин Тураби, основатель движения «Талибан»*, который будет контролировать тюрьмы при новом правительстве в Афганистане, сказал, что строгие наказания, включая ампутации и казни, вернутся, пишет foxnews.com.
«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях», - сказал Тураби в Кабуле во время интервью, которое было опубликовано в четверг Associated Press. «Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана».
При предыдущем правлении Талибана в Афганистане Тураби был министром юстиции и главой так называемого Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока, должность, по утверждению Associated Press, была «религиозной полицией». В то время ампутации и казни проводились за уголовные преступления, в том числе кражи и ограбления на дорогах.
По словам Тураби, те же методы будут возвращены.
«Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности», - сказал Тураби, заявив, что это средство сдерживания краж и других преступлений.
Хотя еще предстоит определить, будет ли наказание вынесено публично, Тураби сказал, что официальные лица Талибана работают над «разработкой политики», чтобы справиться с этим, и настаивал на том, что Талибан «изменился из прошлого», как он говорил с женщиной-репортером. .
Помимо объявления о возвращении суровых наказаний, Тураби сказал, что талибы разрешат телевидение, мобильные телефоны, фото и видео, «потому что это необходимость людей, и мы серьезно к этому относимся». Он также отметил, что судьям-женщинам будет разрешено рассматривать дела. Однако законы Афганистана будут основаны на Коране.
Тураби даже утверждал, что это поможет распространить послание Талибана.
«Теперь мы знаем, что вместо сотен, мы можем достичь миллионов», - сказал он, добавив, что если казни и ампутации будут одобрены для публичного просмотра, то люди смогут записывать эти случаи и рассказывать о них как о сдерживающем средстве для того, что официальные лица Талибана считают уголовным преступлением.
«Талибан»* - запрещенная на территории России организация. Признана террористической.