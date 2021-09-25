Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Основатель Талибана* заявил: ампутация рук и казни возвращаются в тюрьмы Афганистана

6:31:549/24/2021Фото: pxhere.com
0

«Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности», - сказал Тураби, заявив, что это средство сдерживания краж и других преступлений.

талибан
Мулла Норуддин Тураби, основатель движения «Талибан», который будет контролировать тюрьмы при новом правительстве в Афганистане, сказал, что строгие наказания, включая ампутации и казни, вернутся

По словам основателя талибов Тураби, ампутации рук «необходимы для безопасности».

Мулла Норуддин Тураби, основатель движения «Талибан»*, который будет контролировать тюрьмы при новом правительстве в Афганистане, сказал, что строгие наказания, включая ампутации и казни, вернутся, пишет foxnews.com.

«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях», - сказал Тураби в Кабуле во время интервью, которое было опубликовано в четверг Associated Press. «Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана».

При предыдущем правлении Талибана в Афганистане Тураби был министром юстиции и главой так называемого Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока, должность, по утверждению Associated Press, была «религиозной полицией». В то время ампутации и казни проводились за уголовные преступления, в том числе кражи и ограбления на дорогах.

По словам Тураби, те же методы будут возвращены.

«Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности», - сказал Тураби, заявив, что это средство сдерживания краж и других преступлений.

Хотя еще предстоит определить, будет ли наказание вынесено публично, Тураби сказал, что официальные лица Талибана работают над «разработкой политики», чтобы справиться с этим, и настаивал на том, что Талибан «изменился из прошлого», как он говорил с женщиной-репортером. .

Помимо объявления о возвращении суровых наказаний, Тураби сказал, что талибы разрешат телевидение, мобильные телефоны, фото и видео, «потому что это необходимость людей, и мы серьезно к этому относимся». Он также отметил, что судьям-женщинам будет разрешено рассматривать дела. Однако законы Афганистана будут основаны на Коране.

Тураби даже утверждал, что это поможет распространить послание Талибана.

«Теперь мы знаем, что вместо сотен, мы можем достичь миллионов», - сказал он, добавив, что если казни и ампутации будут одобрены для публичного просмотра, то люди смогут записывать эти случаи и рассказывать о них как о сдерживающем средстве для того, что официальные лица Талибана считают уголовным преступлением.

«Талибан»* - запрещенная на территории России организация. Признана террористической. 

На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Морозов после пластики: фанаты напуганы
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
Откровения из Союза: фото, которые прятали годами
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Показания подруги пермского стрелка потрясли
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
Фотографии идеальной мужской и женской красоты, 40 фото
Самые крутые дачные решения, 50 фото
Старые фото звезд, которые вызывают ностальгию
vsenovosti.net
Фото самых роскошных красоток Франции
афганистаннаказаниевозвращениеталибанAssociated PressМулла Норуддин Тураби
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как будут развиваться события в Афганистане?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»

Последние новости

Основатель Талибана* заявил: ампутация рук и казни возвращаются в тюрьмы Афганистана
6:31:54 9/24/2021
Основатель Талибана* заявил: ампутация рук и казни возвращаются в тюрьмы Афганистана
Ветеран Великой Отечественной войны встретил 100-летие в небе - смотрите видео
6:27:21 9/24/2021
Ветеран Великой Отечественной войны встретил 100-летие в небе - смотрите видео
Во время похорон дочери обнаружили вместо умершей матери тело мужчины в гробу: он был в одежде скончавшейся
6:23:57 9/24/2021
Во время похорон дочери обнаружили вместо умершей матери тело мужчины в гробу: он был в одежде скончавшейся
Как Дельта-коронавирус "косит" детей: чем хуже для детей дельта-вариант ковида?
6:00:41 9/24/2021
Как Дельта-коронавирус "косит" детей: чем хуже для детей дельта-вариант ковида?
Удачный брак начинается с переговоров: тактика переговоров, которую должны использовать все пары для будущей счастливой совместной жизни
5:35:35 9/24/2021
Удачный брак начинается с переговоров: тактика переговоров, которую должны использовать все пары для будущей счастливой совместной жизни
Коронавирус может быть неожиданно-случайным триггером очень опасного синдрома Гийена-Барре
5:30:01 9/24/2021
Коронавирус может быть неожиданно-случайным триггером очень опасного синдрома Гийена-Барре
700 млн рублей и 5 квартир в тираже 461 от Русского лото 26 сентября 2021 года - спеши выиграть
5:12:18 9/24/2021
700 млн рублей и 5 квартир в тираже 461 от Русского лото 26 сентября 2021 года - спеши выиграть
С Днем фармацевта - 2021: красивые картинки и душевные слова во всемирный праздник
5:04:34 9/24/2021
С Днем фармацевта - 2021: красивые картинки и душевные слова во всемирный праздник
Автомойщик зарезал сожительницу и двух ее 4-летних сыновей, а после поджег квартиру с трупами
4:01:15 9/24/2021
Автомойщик зарезал сожительницу и двух ее 4-летних сыновей, а после поджег квартиру с трупами
Когда квасить капусту в сентябре и октябре 2021 года по лунному календарю?
4:00:14 9/24/2021
Когда квасить капусту в сентябре и октябре 2021 года по лунному календарю?