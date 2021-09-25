500 млн рублей 17 октября в День рождения «Русского лото»: деньги поделят среди всех победителей

В этом году главной лотерее страны исполняется 27 лет. Самое лучшее мы приготовили к празднику: разыграем множество денежных призов и распределим 500 000 000 рублей между всеми победителями. Останется 1 бочонок — выигрывают два билета из трёх! Если хотите получить сразу 3 шанса на победу, покупайте специальный пакет с 3 билетами «Русского лото». Ловите удачу!
Билеты на праздничный тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 16 октября, пишет stoloto.ru.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 17 октября, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.
Распределение части накопленного суперприза в размере 500 000 000 рублей и 89-й ход (останется 1 бочонок) будут проведены, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 500 000 000 рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот».
Фраза «Выигрывают 2 билета из 3» означает, что рассчитанная математическим путем вероятность совпадения 30 чисел билета до 89-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) составляет 1 к 1,5.