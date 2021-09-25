Русское лото: Джекпот 800 млн и 75 призов по 200 тысяч рублей в тираже 1407 в воскресенье - 26 сентября 2021

Текущий Джекпот
Листопад призов в «Русском лото»! На ближайшие выходные мы приготовили Джекпот 800 000 000 рублей, 75 призов по 200 тысяч и множество других денежных призов. Повышайте шансы на успех — покупайте больше билетов, пишет stoloto.ru!
Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 25 сентября.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 26 сентября, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.
В тексте отображается размер Джекпота, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.