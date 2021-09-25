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5 октября – День учителя: Важные традиции в России в прекрасный праздник учителей

3:00:319/25/2021,Ирина НоваяФото: obrazov.cap.ru
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Каждый год Кремлёвский дворец Москвы становится главным местом для поздравления учителей.

день учителя
5 октября педагоги более ста стран мира празднуют профессиональный день

Годы идут, а образы беззаботного детства остаются в душе, вызывая сладкую ностальгию. Основные этапы взросления человек проходит бок о бок с учителями, их влияние – второе по важности после семейного. Задача педагога не только научить, но и воспитать, помочь человеку раскрыться как личность.

5 октября педагоги более ста стран мира празднуют профессиональный день. Зачастую он становится поводом поблагодарить старую учительницу из детства или поздравить классного руководителя ребёнка. Пусть эта прекрасная традиция не станет причиной вспоминать учителей всего лишь раз в году.

Появление праздника

Путаница с датами, до сих пор возникающая в ответ на вопрос «когда день учителя?», связана с советской традицией. Почти 30 лет жители СССР отмечали праздник в первое воскресенье октября, без точной привязки к дате.
Начиная с 1994 года, в России установилась постоянная дата: 5 октября. Её назначили, после учреждения Всемирного дня учителя ЮНЕСКО – подразделением Организации объединённых наций, отвечающим за образование и культуру.
Конкретную дату празднику подарило подписание ООН документа «О положении учителей» в 1966 году. Свод рекомендаций рассказывает о правах, условиях деятельности, положении учителей в обществе.
Сейчас международный документ признают более 100 стран мира, там же отмечается октябрьский праздник педагогов. Лейтмотив 2021-го года – нехватка учителей в мировом сообществе. Статистика ЮНЕСКО гласит, что покрыть «дыру» в начальном образовании по всему миру к 2030 году можно, подготовив 3,3 миллиона новых педагогов.

Российские традиции

Каждый год Кремлёвский дворец Москвы становится главным местом для поздравления учителей. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году концерт не состоялся, но в 2021-м традиция возвращается. Выступление с телетрансляцией для региональных педагогов планируется 10 октября. Там же пройдёт награждение победителей конкурса «Учитель года». Его регулярно проводят с 1990 года.
В этом году лучшего учителя наградят фигурой хрустального пеликана – символом конкурса. Кроме того, ему предложат стать советником Министра просвещения РФ на общественных началах.
На уровне школ педагогов тоже будут чествовать творческими выступлениями, цветами и подарками. Сейчас Россия насчитывает порядка 1,5 миллиона учителей, что не так много.

О презентах

Нередко родители в складчину поздравляют классного руководителя своих детей. Это позволяет сделать достойный подарок. Тем не менее Гражданский кодекс ограничивает максимальную сумму презента до 3 тысяч рублей. Более дорогие поздравления могут посчитать взяткой, поэтому родителям лучше сохранить чек на случай проверки. При выборе презента важно учитывать человеческие качества и увлечения учителя. Цветы и конфеты давно возглавили антирейтинги, как самые безликие и бесполезные подарки. Лучшим выбором на ближайшие годы остаётся сертификат в магазин книг, косметики или товаров для дома – в зависимости от пола и возраста любимого педагога.

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