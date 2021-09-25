Покровская и Дмитриевская родительские субботы 2021: Даты поминальных дней, традиции и самая важная молитва за упокой души

Осенью природа засыпает, день укорачивается, а человек вспоминает о своей смертности и ушедших близких. Можно ли помочь им, находясь здесь, да и вообще – есть ли посмертная участь? Ответ православия однозначен: жизнь после смерти только начинается, а условия, в которых ушедшие проведут вечность, во многом зависят от их живых родственников.
Православная церковь выделяет дни, заупокойная молитва в которые особенно сильна. Некоторые из них установились только в отдельных регионах, за счёт народных традиций. Среди родительских суббот осени Дмитриевская относится к «официальным», а Покровская – к славянскому наследию.
Осеннее поминовение проходит в субботы накануне дней памяти Покрова Богоматери и Дмитрия Солунского. Праздники постоянны, а даты родительских суббот меняются. В 2021-м они выпадают на 9 октября и 6 ноября.
Покровская
По русской традиции, Покров – это не только покрывало с головы Богоматери, но и первый снег октября. Славяне стремились побывать на могилах предков до октябрьского праздника Богородицы. Это позволяло застать погоду, подходящую для уборки могил и поминальной трапезы под открытым небом. Туда приносили кутью, густой согревающий кисель, блины и другую выпечку.
Субботу выбрали неслучайно: церковь приписывает каждому из дней недели своё значение. И если воскресение – отголосок Пасхи, то предшествующий день посвящается всем, кто покинул землю.
Покровская суббота считается родительской только в отдельных регионах, среди которых поволжские, уральские и сибирские территории. Там поминальный день утвердили в конце XVI века с благословения патриарха Иова.
Дмитриевская
Родительскую субботу ноября выбирают накануне дня памяти Дмитрия Солунского. День признан по всей России, входит в цикл ежегодных заупокойных дат.
Поминовение установлено в XIV веке князем Дмитрием Донским. Незадолго до праздника своего небесного покровителя он посетил Троице-Сергиеву лавру, где приказал отслужить панихиду по павшим в Куликовской битве.
Постепенно в Дмитриевскую субботу стали поминать не только воинов, но и родителей, а также всех усопших христиан. Славяне начинали трапезу с вечера пятницы и продолжали на следующий день. Для большинства губерний она предназначалась для последнего посещения кладбища перед холодами.
Заупокойная молитва
Современным христианам рекомендуют провести родительскую субботу в храме. Там можно положить продукты на поминальный стол, отстоять панихиду и помолиться за усопших.
Молитвы бывают разными, но смысл один – горячая просьба, идущая к Богу из глубины души. Она может совершаться даже без слов. Основная заупокойная молитва совсем короткая, её легко запомнит любой христианин.
«Упокой, Господи, душу почившего раба Твоего (имя). Прости ему все вольные и невольные грехи, и прими в Небесном Царстве».