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С Днем фармацевта - 2021: красивые картинки и душевные слова во всемирный праздник

5:04:349/24/2021Фото: fresh-cards.ru
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Фармацевт – специалист от бога, ведь без них нам тяжело придется.

25 сентября - День фармацевта
25 сентября - День фармацевта

Милая, родная, ласточка моя,
Без тебя на свете я — уже не я.
Ты — моя награда, как ты мне нужна.
С фармацевта днём, любимая жена!
Всех фармацевтов мы сегодня поздравляем!
Желаем долголетия, тепла!
Что было бы без вас, не представляем,
Профессия ведь ваша так важна!

25 сентября - День фармацевта
25 сентября - День фармацевта

Фармацевт – специалист от бога,
Ведь без них нам тяжело придется.
Несомненно, каждому помогут,
Если сложный вдруг рецепт найдется.
Хочу поздравить вас с днём фармацевта!
И множество успехов пожелать!
Работа ваша непроста, бесценна!
Желаю вам в дальнейшем процветать!

25 сентября - День фармацевта
25 сентября - День фармацевта

С днем фармацевта, моя ненаглядная.
Пусть глаза твои счастьем горят.
И любовь мою необъятную
Пусть согреет твой нежный взгляд.
Я бесконечно счастлив быть с тобою,
Такой, как ты, нигде я не встречал.
Ты ангел, мне подаренный судьбою,
Ты в море жизни ласковый причал.

25 сентября - День фармацевта
25 сентября - День фармацевта

Поздравляю с днем фармацевта, любимая,
Желаю оставаться такой же красивой,
Яркой, шутливой, необходимой,
Обаятельной, ласковой, неприхотливой.
С днем фармацевта милая, женушка моя!
Поздравляю и желаю счастья для тебя.
Пусть сбываются все твои мечты.
Желаю радости, успехов, красоты.

25 сентября - День фармацевта
25 сентября - День фармацевта

В День Фармацевта, нынче что случился,
С душою поздравляем фармацевтов,
Желаем вам, чтоб праздник получился
И был собой из радостных моментов!
С днем фармацевта наши поздравленья
Примите от души сегодня все!
Как наших чувств прекрасных проявленье,
Желаем жить вам в истинной красе!

Источник: pozdravik.ru

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