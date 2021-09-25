Самолет с российскими туристами столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Кубы. Смотрите видео

На другом воздушном судне вылетели в Россию пассажиры самолета, столкнувшегося со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе на Кубе. Как сообщили в авиакомпании AZUR air инцидент произошел 24 сентября в аэропорту Варадеро.
После столкновения с птицами судно вернулось на стоянку - командир принял решение прекратить движение ради безопасности пассажиров.
-Всех туристов разместили в гостиницах, они переночевали. За ними прислали новый самолет, - отметила геконсул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.
Никто из пассажиров не пострадал. Из-за ЧП вылет отложили на 23 часа.
-Рейс ZF 556 был отменен, россияне вернулись в аэропорт, потом их расселили в отеле Grand Memories. Планируемое время вылета в Москву – 24 сентября, 09:35 по местному времени. Всем туристам предоставлено размещение, согласно нормам Федеральных авиационных правил, - цитирует TourDom.ru пресс-службу перевозчика.
По словам очевидцев, самолет начал резко тормозить и у него лопнуло колесо на левом шасси. Одна из птиц помяла нос воздушного судна, вторая попала в правый двигатель.