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Новая волна коронавируса накроет регионы штаммом "дельта": Где ожидается всплеск

2:09:389/25/2021Фото: pixabay.com
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В небольших российских городах эпидемия не проявилась так серьезно, как в крупных мегаполисах и столичных регионах. Скоро все изменится, прогнозирует вирусолог.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Рост заболеваемости коронавирусом в четвертую волну пандемии грозит регионам, где нет приемлемого уровня коллективного иммунитета. И это уже стало проявляться, а в ближайшее время волна накроет региона, предупредил вирусолог Максим Скулачев в интервью радио Sputnik.

-В большей степени эти предпосылки есть не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее. Тем более многие тут болели летом, поэтому я надеюсь на некоторый коллективный иммунитет, — заявил эксперт.

По его словам, в небольших российских городах эпидемия не проявилась так серьезно, как в крупных мегаполисах и столичных регионах. Поэтому на периферию занесут штамм "дельта", который даст колоссальный рост заболевших. Вместе с тем, по словам Скулачева, ковидная статистика пока не говорит о начале новой волны коронавируса.

Ситуация усугубляется тем, что школьники и студенты вышли на учебу, люди вернулись из отпусков, а кроме того, из-за похолодания перестали открывать форточки, отметил вирусолог.

Ученый напомнил, что остановить распространение ковида может только вакцинация.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, Бердск находится в красной зоне из-за низкого числа вакцинированных.

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