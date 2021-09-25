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25.09
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Два подростка впали в кому из-за отравления неизвестным веществом

2:24:249/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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15-летние дети попали в больницу в бессознательном состоянии с серьезными проблемами с дыханием. Их подключили к аппарату ИВЛ.

Двое сахалинских подростков впали в кому

В сахалинскую больницу попали двое подростков, которых реанимировали, они находятся в коме, сообщил региональный минздрав в Instagram.

По уточненному диагнозу, причиной стало отравление. Однако, чем отравились 15-летние дети, не сообщается.

Пациентов подключили к аппарату ИВЛ.

Прокуратура между тем выясняет обстоятельства отравления сахалинских подростков, попавших в реанимацию. В ходе проверки будет дана правовая оценка работы органов системы профилактики.

Подростки попали в больницу в бессознательном состоянии с серьезными проблемами с дыханием. Сахалинские врачи провели консультации с московскими коллегами по дальнейшей терапии.

Прокуратура поставила на контроль проверку, которую сейчас проводит отдел СКР по Южно- Сахалинск по факту отравления несовершеннолетних неизвестным веществом.

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