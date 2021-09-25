Два подростка впали в кому из-за отравления неизвестным веществом

В сахалинскую больницу попали двое подростков, которых реанимировали, они находятся в коме, сообщил региональный минздрав в Instagram.
По уточненному диагнозу, причиной стало отравление. Однако, чем отравились 15-летние дети, не сообщается.
Пациентов подключили к аппарату ИВЛ.
Прокуратура между тем выясняет обстоятельства отравления сахалинских подростков, попавших в реанимацию. В ходе проверки будет дана правовая оценка работы органов системы профилактики.
Подростки попали в больницу в бессознательном состоянии с серьезными проблемами с дыханием. Сахалинские врачи провели консультации с московскими коллегами по дальнейшей терапии.
Прокуратура поставила на контроль проверку, которую сейчас проводит отдел СКР по Южно- Сахалинск по факту отравления несовершеннолетних неизвестным веществом.