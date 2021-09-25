Дорогие iPhone 13 исчезли до начала продаж: Почему в России возник дефицит на многие версии

В Москве начали продавать очереди на покупку линейки iPhone 13. В нее вошли iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Но их невозможно купить в российских магазинах. Даже самые дорогие - по цене от 130 и 160 тыс. рублей. Самый дешевый iPhone 13 mini стоит 69 990 рублей Продажи смартфонов этой серии в России стартовали 24 сентября.
Компания Apple выступила с заявлением, что некоторые модели смартфонов являются дефицитными, и многим россиянам, решившим купить новинку, придется подождать — в зависимости от выбранной модели ожидание может продлиться от 2 до 6 недель.
Главное визуальное изменение в модельном ряде – впервые с 2017 года была уменьшена «челка», вырез под фронтальную камеру и систему биометрии Face ID. В iPhone 13 mini и iPhone 13 модули камер получили отличное от прошлогодних смартфонов расположение — теперь они уместились по диагонали, а сам блок камер стал больше. iPhone 13 получил Super Retina XDR-дисплеи на 6,1 дюйма с разрешением 2532 х 1170. iPhone 13 mini достался 5,4-дюймовый дисплей с разрешением 2340 х 1080.
Все смартфоны линейки работают на базе чипсета Apple A15 Bionic, который выполнен по 5-нм техпроцессу. В Apple заявляют, что CPU на 50%, а GPU на 30% мощнее, чем у ближайшего конкурента (вероятно, имеется в виду Qualcomm Snapdragon 888). Аккумулятор в iPhone 13 Apple установила на 3095 мАч, в то время как в iPhone 13 mini объем батареи составляет 2406 мАч. Как заявляют в компании, по сравнению с прошлогодней линейкой новые смартфоны работают дольше: iPhone 13 — на 2,5 часа, а 13 Mini — на 1,5 часа.
При попытке заказа смартфона по общему телефону магазина оператор заявил о том, что «есть только iPhone 13 Pro 256 ГБ цвета «Небесно-голубой», но вряд ли он будет в наличии, так как в очереди стоят люди, совершившие предзаказ». iPhone 13 на 128 ГБ был в наличии, но буквально за несколько секунд пропал.
«Что будет на выходных — я вам сказать не смогу», — цитирует "Газета.ру" ответ колл-центра «Ситилинк».