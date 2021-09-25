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25.09
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Ольга Бузова не обижается: Все бывшие используют ее имя для зарабатывания денег

3:44:089/25/2021Фото: instagram.com/buzova86
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Певица пояснила, что она спокойно относится к попыткам Тарасова заработать деньги на ее имени — у него много детей, которых нужно кормить.

Ольга Бузова дает возможность Тарасову зарабатывать, используя свое имя

Дмитрий Тарасов занялся рекламой своего курса счастливой жизни, кампания активизировалась прошедшим летом, на рекламной фотографии размещен кадр, на котором он с бывшей женой.

Бывший супруг Ольги Бузовой женился в третий раз и считает, что его опыта в семейной жизни достаточно для того, чтобы начать делиться им с другими.

- Мне очень обидно за его жену, - Ольга Бузова расстроена, что Дмитрий не может ее забыть.

В рекламе своего курса Тарасов использовал фотографии, на которых он именно с Бузовой. Юридически Ольга могла наказать бывшего супруга за использование своего изображения без согласия, но она не держит обиду и считает, что если Дмитрию нужны деньги, то пусть все остается, как есть.

Ольга напомнила, что Тарасов - многодетный отец, детям необходимо покупать одежду, еду и тратить средства на их развитие. Если у ее бывшего нет других способов зарабатывать, то пусть он это делает, как может, раз по-другому не получается.

По словам телеведущей, все ее бывшие используют имя Бузовой для того, чтобы заработать деньги, при этом она сама не дает повода обсуждать мужчин, с которыми связывала часть своей жизни. Об этом Ольга рассказала в интервью для издания «Антенна-Телесемь»

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