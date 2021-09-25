Ольга Бузова не обижается: Все бывшие используют ее имя для зарабатывания денег

Дмитрий Тарасов занялся рекламой своего курса счастливой жизни, кампания активизировалась прошедшим летом, на рекламной фотографии размещен кадр, на котором он с бывшей женой.
Бывший супруг Ольги Бузовой женился в третий раз и считает, что его опыта в семейной жизни достаточно для того, чтобы начать делиться им с другими.
- Мне очень обидно за его жену, - Ольга Бузова расстроена, что Дмитрий не может ее забыть.
В рекламе своего курса Тарасов использовал фотографии, на которых он именно с Бузовой. Юридически Ольга могла наказать бывшего супруга за использование своего изображения без согласия, но она не держит обиду и считает, что если Дмитрию нужны деньги, то пусть все остается, как есть.
Ольга напомнила, что Тарасов - многодетный отец, детям необходимо покупать одежду, еду и тратить средства на их развитие. Если у ее бывшего нет других способов зарабатывать, то пусть он это делает, как может, раз по-другому не получается.
По словам телеведущей, все ее бывшие используют имя Бузовой для того, чтобы заработать деньги, при этом она сама не дает повода обсуждать мужчин, с которыми связывала часть своей жизни. Об этом Ольга рассказала в интервью для издания «Антенна-Телесемь»