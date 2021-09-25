Арест продлили за совращение мальчиков экс-помощнику депутата и единороссу под Новосибирском

Бывший помощник депутата Заксобрания Новосибирской области, обвиняемый в совращении мальчиков, останется в СИЗО еще два месяца. Как сообщили 24 сентября в Красноозерском районном суде, он останется под арестом до 25 ноября 2021 года. Его обвиняют в сексуальных отношениях с малолетними.
Речь идет о бывшем исполнительному секретаре «Единой России» и руководителе отделения Российского движения школьников в Краснозерском районе Максиме Захарове, отмечает Тайга.инфо.
Его обвиняют по ч. 3 ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).
В июне 2021 года стало известно, что в районном центре 38-летний мужчина был задержан за то, что приводил к себе домой на свидания мальчиков-подростков. При этом в доме помощник депутата жил вместе с приемным сыном-первоклассником.
До разоблачения Захаров был помощником зампреда аграрного комитета регионального Законодательного собрания Дениса Субботина.