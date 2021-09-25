Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Арест продлили за совращение мальчиков экс-помощнику депутата и единороссу под Новосибирском

3:19:359/25/2021
0

38-летний мужчина был задержан за то, что приводил к себе домой на свидания мальчиков-подростков. При этом в доме помощник депутата жил вместе с приемным сыном-первоклассником.

Продлен арест помощнику депутата за совращение мальчиков под Новосибирском

Бывший помощник депутата Заксобрания Новосибирской области, обвиняемый в совращении мальчиков, останется в СИЗО еще два месяца. Как сообщили 24 сентября в Красноозерском районном суде, он останется под арестом до 25 ноября 2021 года. Его обвиняют в сексуальных отношениях с малолетними.

Речь идет о бывшем исполнительному секретаре «Единой России» и руководителе отделения Российского движения школьников в Краснозерском районе Максиме Захарове, отмечает Тайга.инфо.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

В июне 2021 года стало известно, что в районном центре 38-летний мужчина был задержан за то, что приводил к себе домой на свидания мальчиков-подростков. При этом в доме помощник депутата жил вместе с приемным сыном-первоклассником.

До разоблачения Захаров был помощником зампреда аграрного комитета регионального Законодательного собрания Дениса Субботина.

Эти фото выбрали среди тысяч: зато теперь хохочет вся Сеть
vsenovosti.net
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ученые ломают голову: изобретения из прошлого возвращаются
vsenovosti.net
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Уникальные кадры, что не попали в учебники истории
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Красивей этих глаз вы в мире не найдете: фото
vsenovosti.net
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел

Последние новости

3 сильных молитвы на Воздвижение Креста Господне 27 сентября 2021 года
3:00:26 9/25/2021
3 сильных молитвы на Воздвижение Креста Господне 27 сентября 2021 года
"Ситимобил" списал 10 000 рублей за поездки на такси у спящей дома жительницы Новосибирска
2:48:45 9/25/2021
"Ситимобил" списал 10 000 рублей за поездки на такси у спящей дома жительницы Новосибирска
Дорогие iPhone 13 исчезли до начала продаж: Почему в России возник дефицит на многие версии
2:34:28 9/25/2021
Дорогие iPhone 13 исчезли до начала продаж: Почему в России возник дефицит на многие версии
Можно ли убираться, работать и ходить на кладбище 26 сентября Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня?
2:30:03 9/25/2021
Можно ли убираться, работать и ходить на кладбище 26 сентября Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня?
Два подростка впали в кому из-за отравления неизвестным веществом
2:24:24 9/25/2021
Два подростка впали в кому из-за отравления неизвестным веществом
Новая волна коронавируса накроет регионы штаммом "дельта": Где ожидается всплеск
2:09:38 9/25/2021
Новая волна коронавируса накроет регионы штаммом "дельта": Где ожидается всплеск
Что можно и нельзя делать в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 26 сентября?
2:00:54 9/25/2021
Что можно и нельзя делать в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 26 сентября?
Самолет с российскими туристами столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Кубы. Смотрите видео
1:51:52 9/25/2021
Самолет с российскими туристами столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Кубы. Смотрите видео
Праздник в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского: Что принято и что запрещено делать 25 сентября верующим? Текст молитвы святому
1:30:16 9/25/2021
Праздник в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского: Что принято и что запрещено делать 25 сентября верующим? Текст молитвы святому
Артамон Змеевик: почему по народным приметам 25 сентября простому человеку категорически нельзя ходить в лес
1:00:56 9/25/2021
Артамон Змеевик: почему по народным приметам 25 сентября простому человеку категорически нельзя ходить в лес