Кремль обсуждает новые ограничения для россиян, заявил Песков

Тема введения ограничений на демонстрацию сцен насилия появилась в повестке Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на предложение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ограничить показ сцен насилия на телевидении. Об этом глава СКР заявил после нападения стрелка на госуниверситет в Перми.
-Абсолютно доказано психологами и специалистами, что, конечно, нахождение в доступе, даже не совсем широком, для массового пользователя кадров, где показывается насилие, использование этого в компьютерных играх и так далее, провоцирует различные реактивные состояния с психологической точки зрения, - прокомментировал Песков.
Он считает, что это "следует принять как реальность", но он убежден, что тему необходимо подробно и серьезно обсуждать.
Бастрыкин не исключает, что юношеская агрессия кроется в "деструктивном влиянии интернета", желании подражать героям компьютерных игр. Председатель Следственного комитета РФ призвал ограничить сцены насилия на телевидении и "вытащить детей из интернета".