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В Москве двух экстремалов арестовали после прыжка с парашютом с высотки в центре столицы

5:14:219/25/2021Фото: телеграм-канал "Москва 24"
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Всего в прыжках принимали участие 5 человек, которые оставили машину на закрытой парковке Ленинского проспекта, после чего поднялись на 48 этаж здания, откуда и совершили опасный полет над оживленной улицей.

Два парашютиста спрыгнули с высотки в Москве

В Москве 24 сентября горожане стали свидетелями экстремального прыжка, совершенного двумя парашютистами, которые пролетели над Ленинским проспектом, спрыгнув с высотного здания.

О задержании мужчин стало известно из сообщения пресс-службы суда.

- Свитневу Л. И. и Дербеневу Д. А., совершившим прыжок с парашютом с 48 этажа многоэтажного жилого дома, назначено наказание в виде административного ареста на срок 11 суток, – говорится в сообщении.

Всего в прыжках принимали участие 5 человек, которые оставили машину на закрытой парковке Ленинского проспекта, после чего поднялись на 48 этаж здания, откуда и совершили опасный полет над столицей.

После приземления парашютисты очень быстро скрылись с места, собрав снаряжение. В отношении мужчин было возбуждено административное дело по статье о мелком хулиганстве.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Обручевский установили и задержали двоих мужчин 35-летнего москвича и 33 -летнего приезжего. В отношении граждан были составлены протоколы об административном правонарушении, – рассказали в полиции.

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