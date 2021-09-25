В Бердске посчитали новых зараженных и болеющих коронавирусом на 25 сентября: Еще у 258 бердчан взяли тесты на COVID-19

Новые данные по заболеваемости коронавирусом стали известны в субботу "Курьер. Среда. Бердск".
Как сообщили утром 25 сентября в городском оперативном штабе, за прошедшие сутки в Бердске выявили 5 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число заболевших бердчан за все время пандемии на 25 сентября достигло 2474. Эти случаи зарегистрированы с марта 2020 года, когда официально в России объявили о начале эпидемии и первых заразившихся новой инфекцией.
За этот же период 2325 горожан перенесли COVID-19 и считаются выздоровевшими. Можно предположить, что в настоящий момент болеют коронавирусом 149 бердчан. Эта цифра в сентябре практически остается стабильной, может снижаться на несколько пунктов.
Сейчас, по данным оперштаба, под медицинским наблюдением находятся 283 жителя Бердска.
За минувшие сутки медики взяли еще 258 тестов на коронавирус. Результаты станут известны через пару дней.
Бердские врачи настоятельно призывают прививаться от коронавирусной инфекции - проблем с прививками в Бердской ЦГБ нет. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", главный инфекционист Бердска Людмила Бадальян предупреждала, что смертность от ковида во время четвертой волны увеличится на 35%. Защита - вакцинация.