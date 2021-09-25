Илон Маск и певица Граймс расстались после рождения сына: Причину развода назвал основатель SpaceX и Tesla

Расставанием завершились трехлетние отношения Илона Маска и его возлюбленной Клэр Буше (певицы Граймс), при этом предприниматель заявляет, что они продолжают любить друг друга, но не могут быть вместе из-за частых расставаний.
50-летний бизнесмен из США и 33-летняя эстрадная певица прожили вместе 3 года, у них родился сын, которого родители назвали именем X Æ A-XII. После расставания мама и папа малыша будут продолжать совместно воспитывать ребенка и не собираются портить отношения.
- Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях, — сообщил Маск.
По словам главы компаний SpaceX и Tesla, причина расставания — частые разлуки из-за работы.
- Моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я постоянно находился в Техасе или за границей, она же в основном работает в Лос-Анджелесе, — пояснил бизнесмен.
На мероприятии Met Gala, которое проводилось в начале сентября, Граймс проходила по красной дорожке в одиночестве, при этом Илон Маск также присутствовал, но присоединился к певице только во время банкета, сообщили в Page Six.
Пара начала встречаться в 2018 году, в мае 2020 у них родился сын, для певицы он стал первым ребенком, а для предпринимателя — шестым. Необычное имя малыша родители расшифровывают так в имени "X Æ A-XII" - X — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, которое может обозначать «искусственный интеллект или любовь», а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.