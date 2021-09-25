Казарма сгорела в военном городке Новосибирска: Пострадавшее от огня здание является памятником истории

Утром 25 сентября жители Новосибирска увидели сильное задымление из-за пожара на территории бывшего военного городка в Октябрьском районе. Густой дым поднимался так высоко, что его заметили жители разных районов мегаполиса. А люди из соседних домов жаловались на невозможность дышать из-за густого дыма.
В управлении МЧС по Новосибирской области рассказали, что в 9:14 субботы поступило сообщение о пожаре в военном городке, горел дом №17. Это неэксплуатируемое двухэтажное кирпичное здание. Огонь охватил 400 кв. метров. На месте происшествия работают 6 единиц пожарной техники. Пострадавших нет. Локализовать пожар удалось в 10:11, уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Как стало известно, загорелся памятник истории регионального значения - батальонная казарма №71, построенная примерно в 1910-1913 годах.
По словам очевидцев, сотрудники Госавтоинспекции перекрыли ул. Василия Старощука, а возле музея «Россия – моя история», который располагается неподалеку, дежурят пожарные машины.