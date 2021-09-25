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Казарма сгорела в военном городке Новосибирска: Пострадавшее от огня здание является памятником истории

4:57:229/25/2021
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Огонь охватил 400 кв. метров здания, построенного более 100 лет назад. 6 пожарных машин спасают историческое строение.

Столб дыма поднялся над Новосибирском из-за пожара в военном городке

Утром 25 сентября жители Новосибирска увидели сильное задымление из-за пожара на территории бывшего военного городка в Октябрьском районе. Густой дым поднимался так высоко, что его заметили жители разных районов мегаполиса. А люди из соседних домов жаловались на невозможность дышать из-за густого дыма.

В управлении МЧС по Новосибирской области рассказали, что в 9:14 субботы поступило сообщение о пожаре в военном городке, горел дом №17. Это неэксплуатируемое двухэтажное кирпичное здание. Огонь охватил 400 кв. метров. На месте происшествия работают 6 единиц пожарной техники. Пострадавших нет. Локализовать пожар удалось в 10:11, уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Как стало известно, загорелся памятник истории регионального значения - батальонная казарма №71, построенная примерно в 1910-1913 годах.

По словам очевидцев, сотрудники Госавтоинспекции перекрыли ул. Василия Старощука, а возле музея «Россия – моя история», который располагается неподалеку, дежурят пожарные машины.

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