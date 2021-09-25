"Били по очереди": Одноклассники регулярно издеваются над 10-летним новеньким. Учителя знают и молчат, считает мать

В Новосибирске 10-летний мальчик стал жертвой буллинга одноклассников, которые издеваются над ним не менее года. О происшествии мама мальчика узнала только тогда, когда получила видео избиения ребенка от других родителей.
Мальчик перешел из одной школы в другую в четвертом классе, при этом на старом месте он хорошо учился и дружил со всеми ребятами. После перехода в новую школу классным руководителем назначили молодую учительницу, пришедшую из института. Ее-то и считает женщина виноватой в том, что между детьми не возникло хороших отношений. При этом родительница видела, что ее ребенок приходит домой с синяками и в грязной одежде, но на вопросы матери ребенок уходил от ответа и выдумывал истории.
— Никто не говорил о том, что происходит в классе. Я узнала, что моего сына регулярно избивают, когда одна из родительниц скинула видео, где в главной роли мой сын и его одноклассники, — рассказывает женщина.
На кадрах, предоставленных матерью, видно, что два крепких одноклассника держат мальчика, а третий его бьет, потом потасовка перетекает на землю, на которой пострадавший получает серию ударов.
Сын признался матери, что его избивают регулярно, при этом один раз мальчика поставили на колени в лужу и изваляли в грязи. На попытки привлечь к проблеме педагога и директора школы мать пострадавшего не получила никакого понимания. Даже в полиции ей сказали, что максимум, что они могут сделать — поговорить с детьми, так как они еще малы для несения ответственности.
Женщина написала жалобу в региональное министерство образования на школу. Она надеется, что это поможет справиться с проблемой, пишет "КП-Новосибирск".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по факту издевательств над мальчиком. Ведомство проверит, насколько школа была пассивна в отношении конфликтов среди учеников младших классов.