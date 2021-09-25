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В Новосибирске издевательства над 10-летним мальчиком одноклассники снимали на видео: СК начал проверку

5:47:539/25/2021Фото: СКР
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На кадрах ребенка бьют группой и валяют в грязи. Мать пострадавшего мальчика считает, что учителя проглядели конфликт и должны понести ответственность.

Следственный комитет
Следственный комитет начал проверку по факту избиения школьника

По сообщению СМИ о нарушении прав ребенка в школе Новосибирска Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщили в региональном управлении СКР в субботу.

Следователи выявили публикацию о том, что в одной из школ Кировского района 10-летние ученики постоянно издеваются над одноклассником и снимают это  на видео.

-По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки... Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе проверки оценят  действия должностных лиц школы "на предмет халатного отношения к исполнению своих обязанностей". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как стало известно, мама пострадавшего мальчика узнала об издевательствах со стороны сверстников над сыном случайно. Видео ей отправили другие родители одноклассников. На кадрах ребенка бьют группой и валяют в грязи. Женщина считает, что учителя проглядели конфликт и должны понести ответственность.

Подробности - в ближайшее время.

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