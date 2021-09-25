Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Нельзя оскорблять власть": Песков предупредил на примере ареста актрисы из шоу в YouTube

7:35:099/25/2021Фото: @barakuda_usk
0

Представитель Кремля заявил, что сатира не наказуема до тех пор, пока она не переходит грань.

Марина Вульф снимается в роликах с Виталием Наливкиным

В российском законодательстве нет наказания для представителей сатиры, которые критикуют политическую ситуацию в стране. При этом, если дело доходит до оскорбления действующей власти, то найдется ресурс, благодаря которому наступит реальное наказание для представителей юмористической сферы.

Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о его мнении о штрафах для актеров ролика о вымышленном персонаже — Виталии Наливкине.

- Если она остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это, — рассказал Песков для ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что грань очень тонкая и каждый отдельный случай должен рассматриваться самостоятельно.

23 сентября суд в Уссурийске арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоногову, которая исполнила роль представителя МВД по Уссурийскому району Марию Вульф. Данное видео находится в контексте сатирической скетч-программы о вымышленном депутате Виталии Наливкине.

Наказание для актрисы последовало после обвинения ее в незаконном ношении форменной одежды представителя ведомства. Ранее, 21 сентября, был оштрафован Андрей Неретин, исполнитель роли Виталия Наливкина за то, что использовал ненормативную лексику в общественном месте. Ему присудили заплатить 500 рублей.

Виталий Наливкин — вымышленный персонаж, который якобы занимает должность в «исполнительном комитете» и решает проблемы горожан, борясь за «добро и справедливость».

Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Старые фото звезд, которые вызывают ностальгию
vsenovosti.net
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Названа самая богатая семья России по версии Forbes
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Звезды, которые не блистали красотой в начале карьеры
Красивей этих глаз вы в мире не найдете: фото
vsenovosti.net
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Прически, о которых лучше навсегда забыть: нелепые фото
vsenovosti.net
Проводницы, которые запомнятся на всю жизнь
арестнаказаниеактерысатираДмитрий ПесковВиталий НаливкинМария Вульф
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будут продолжать снимать или закроют?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Самые крутые дачные решения, 50 фото
Фото самых роскошных красоток Франции
Фотографии идеальной мужской и женской красоты, 40 фото
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net

Последние новости

БердскВ Бердске закрыли запись на прием к врачу и вакцинацию в электронной форме: Вызывать доктора на дом можно по старинке
7:16:35 9/25/2021
В Бердске закрыли запись на прием к врачу и вакцинацию в электронной форме: Вызывать доктора на дом можно по старинке
Что категорически запрещено делать в Ночь Хиджры 3 октября 2021 года
7:00:23 9/25/2021
Что категорически запрещено делать в Ночь Хиджры 3 октября 2021 года
"Били по очереди": Одноклассники регулярно издеваются над 10-летним новеньким. Учителя знают и молчат, считает мать
6:57:23 9/25/2021
"Били по очереди": Одноклассники регулярно издеваются над 10-летним новеньким. Учителя знают и молчат, считает мать
Гинцбург предсказал гибель человечества в случае новой пандемии: Как предотвратить катастрофу
6:37:52 9/25/2021
Гинцбург предсказал гибель человечества в случае новой пандемии: Как предотвратить катастрофу
БердскВ Бердске пустили пешеходов по бирюзовому мосту через трассу Р-256 в Новом поселке
6:15:53 9/25/2021
В Бердске пустили пешеходов по бирюзовому мосту через трассу Р-256 в Новом поселке
Илон Маск и певица Граймс расстались после рождения сына: Причину развода назвал основатель SpaceX и Tesla
5:32:42 9/25/2021
Илон Маск и певица Граймс расстались после рождения сына: Причину развода назвал основатель SpaceX и Tesla
В Москве двух экстремалов арестовали после прыжка с парашютом с высотки в центре столицы
5:14:21 9/25/2021
В Москве двух экстремалов арестовали после прыжка с парашютом с высотки в центре столицы
Казарма сгорела в военном городке Новосибирска: Пострадавшее от огня здание является памятником истории
4:57:22 9/25/2021
Казарма сгорела в военном городке Новосибирска: Пострадавшее от огня здание является памятником истории
БердскВ Бердске посчитали новых зараженных и болеющих коронавирусом на 25 сентября: Еще у 258 бердчан взяли тесты на COVID-19
4:34:22 9/25/2021
В Бердске посчитали новых зараженных и болеющих коронавирусом на 25 сентября: Еще у 258 бердчан взяли тесты на COVID-19
Кремль обсуждает новые ограничения для россиян, заявил Песков
4:08:13 9/25/2021
Кремль обсуждает новые ограничения для россиян, заявил Песков