"Нельзя оскорблять власть": Песков предупредил на примере ареста актрисы из шоу в YouTube

В российском законодательстве нет наказания для представителей сатиры, которые критикуют политическую ситуацию в стране. При этом, если дело доходит до оскорбления действующей власти, то найдется ресурс, благодаря которому наступит реальное наказание для представителей юмористической сферы.
Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о его мнении о штрафах для актеров ролика о вымышленном персонаже — Виталии Наливкине.
- Если она остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это, — рассказал Песков для ТАСС.
Представитель Кремля пояснил, что грань очень тонкая и каждый отдельный случай должен рассматриваться самостоятельно.
23 сентября суд в Уссурийске арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоногову, которая исполнила роль представителя МВД по Уссурийскому району Марию Вульф. Данное видео находится в контексте сатирической скетч-программы о вымышленном депутате Виталии Наливкине.
Наказание для актрисы последовало после обвинения ее в незаконном ношении форменной одежды представителя ведомства. Ранее, 21 сентября, был оштрафован Андрей Неретин, исполнитель роли Виталия Наливкина за то, что использовал ненормативную лексику в общественном месте. Ему присудили заплатить 500 рублей.
Виталий Наливкин — вымышленный персонаж, который якобы занимает должность в «исполнительном комитете» и решает проблемы горожан, борясь за «добро и справедливость».