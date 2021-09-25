Рискованный для заражения коронавирусом детский возраст назвали ученые: Кого нужно беречь

Распространение коронавируса в мире стало более широким по сравнению в его первоначальным вариантом. Первая волна коронавирусной инфекции практически не затрагивала детей — наибольший риск заражения был у пожилых, по прошествии времени вирус мутирует, что становится причиной заболевания и маленьких детей и подростков.
Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИЭ Роспотребнадзора, рассказал, что из несовершеннолетних заражается коронавирусом чаще других.
- Наиболее уязвимой группой среди детей являются дети до года и подростки. Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента, - рассказал специалист.
Как рассказал ученый, молодые люди в возрасти от 14 лет и старше также стали заражаться чаще, и это происходит по причине высокой социальной активности и мобильности подростков. Также одна из причин — мутация коронавируса, почти у 100% зараженных обнаруживается дельта-штамм, пишет ТАСС.