В Бердске закрыли запись на прием к врачу и вакцинацию в электронной форме: Вызывать доктора на дом можно по старинке

Бердская ЦГБ предупреждает горожан о том, что полтора дня не будет работать телефон единой регистратуры 124. Кроме того, как сообщали на сайте горбольницы, будет невозможно записаться на прием к врачу или на вакцинацию ни по электронной регистратуре, ни через личный кабинет портала госуслуг. Указаны сроки отсутствия связи - с 18 часов 24 сентября по 26 сентября включительно.
Это связано с обновлением Медицинской информационной системы Новосибирской области (МИС НСО). В выходные проведут работы по стабилизации и исправлению ошибок, которые блокируют качественную коммуникативность МИС НСО.
-Система будет временно недоступна для пользователей. То есть, не будет работать телефон единой регистратуры 124, электронная регистратура, личный кабинет портала госуслуг, - уточнили в Бердской горбольнице.
Но вызвать врача на дом, как сообщили в ЦГБ, в эти дни можно по телефонам call-центра: 5-56-10 - взрослая поликлиника; 5-56-01 - детское поликлиническое отделение.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", горожане неоднократно жаловались на невозможность записаться на прием к врачу по телефону 124 или через электронную регистратуру.