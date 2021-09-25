Воры вернули украденные медали теннисистке Весной через КПП элитного поселка после ее обращения в СМИ

Украденные медали, в числе которой и олимпийские, будут возвращены хозяйке после проведения расследования сотрудниками полиции.
Сообщение о возврате наград теннисистки поступило от источника в правоохранительных органах, который рассказал, что на КПП элитного поселка, где проживает Веснина, принесли сумку с наградами и положили туда коробку конфет и записку с извинениями.
Елена Веснина пока еще не получила медали обратно.
- Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала, - пояснила она для "КП".
Две недели назад знаменитая спортсменка подавала заявление в полицию о краже, которая произошла в тот момент, когда они с семьей выехали пообедать, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Забравшиеся в дом теннисистки грабители вынесли все самое ценное, а главное — награды, завоеванные на соревнованиях.
Общая сумма ущерба, нанесенного Весниной, оценивается в 1 миллион рублей.