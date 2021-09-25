Тела пяти погибших на Эльбрусе не удалось спустить из-за плохой погоды: Новая версия причины смерти

Восхождение на Эльбрус для группы туристов из разных российских городов завершилось по-разному — большая часть туристов счастлива, что спаслась от замерзания в страшной пурге. При этом пять человеке погибли, но удалось спустить с горы лишь два из них, остальные найти невозможно из-за сложных погодных условий.
Спасатели продолжат поиски тел погибших после того, как погода станет более мягкой и теплой. Об этом стало известно из сообщения экстренных служб Кабардино-Балкарии по запросу «РГ».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 сентября на Эльбрусе группа туристов из 19 человек попала в страшную пургу. Во время восхождения одной из туристок стало плохо, ее начали спускать, но девушка погибла, еще один альпинист сорвался вниз и сломал ногу.
Группа продолжала находиться на горе в то время, как порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду и стоял мороз -20 градусов. В результате восхождения пятеро погибли, 11 человек лежат в больнице.
Один из гидов Антон Никифоров сообщал "Курьер. Среда. Бердск", что 11 человек находятся в больнице Нальчика. Все выжившие получили обморожения.
-Все пострадали, у всех разная степень обморожения, — поделился Никифоров, у которого обморожены пальцы.
Он считает, что в случившемся есть его вина. СК возбудил дело, прокуратура начала проверку.
Второй гид Сергей Баранов предположил, что причиной гибели людей в группе могла стать паника.
Полный список погибших при восхождении на Эльбрус:
Макарова Анна, 1985 (Якутск)
Борисов Вячеслав, 1982 (Тюмень)
Нестерова Елена, 1989 (Санкт- Петербург)
Жигулина Анастасия, 1981 (Тольятти)
Гальчук Ирина, 1989 (Екатеринбург).