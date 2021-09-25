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Тела пяти погибших на Эльбрусе не удалось спустить из-за плохой погоды: Новая версия причины смерти

9:48:049/25/2021Фото: @07_elbrus
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Поисковые мероприятия отложены до момента установления погоды. Порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду и стоял мороз -20 градусов.

Трех погибших не нашли после пурги на склоне Эльбруса

Восхождение на Эльбрус для группы туристов из разных российских городов завершилось по-разному — большая часть туристов счастлива, что спаслась от замерзания в страшной пурге. При этом пять человеке погибли, но удалось спустить с горы лишь два из них, остальные найти невозможно из-за сложных погодных условий.

Спасатели продолжат поиски тел погибших после того, как погода станет более мягкой и теплой. Об этом стало известно из сообщения экстренных служб Кабардино-Балкарии по запросу «РГ».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 сентября на Эльбрусе группа туристов из 19 человек попала в страшную пургу. Во время восхождения одной из туристок стало плохо, ее начали спускать, но девушка погибла, еще один альпинист сорвался вниз и сломал ногу.

Группа продолжала находиться на горе в то время, как порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду и стоял мороз -20 градусов. В результате восхождения пятеро погибли, 11 человек лежат в больнице.

Один из гидов Антон Никифоров сообщал "Курьер. Среда. Бердск", что 11 человек находятся в больнице Нальчика. Все выжившие получили обморожения.

-Все пострадали, у всех разная степень обморожения, — поделился Никифоров, у которого обморожены пальцы.

Он считает, что в случившемся есть его вина.  СК возбудил дело, прокуратура начала проверку.

Второй гид Сергей Баранов предположил, что причиной гибели людей в группе могла стать паника.

Полный список погибших при восхождении на Эльбрус:

Макарова Анна, 1985 (Якутск)
Борисов Вячеслав, 1982 (Тюмень)
Нестерова Елена, 1989 (Санкт- Петербург)
Жигулина Анастасия, 1981 (Тольятти)
Гальчук Ирина, 1989 (Екатеринбург).

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