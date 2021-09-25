В Перми эвакуировали аэропорт: обнаружено подозрительное устройство в багаже

Во время досмотра багажа в Перми собака прореагировала на один предмет, вызвавший подозрение. На время поверки всех пассажиров и сотрудников эвакуировали из здания.
- Сегодня в аэропорту Большое Савино при досмотре багажа одного из пассажиров обнаружено подозрительное устройство. Сотрудники и пассажиры были эвакуированы. Гражданин с подозрительным предметом был выведен из терминала, – рассказали в Министерстве транспортной безопасности края.
В настоящее время известно, что подозрения не подтвердились, аэропорт работает в штатном режиме, самолеты прилетают и улетают согласно штатному расписанию.