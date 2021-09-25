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В Перми эвакуировали аэропорт: обнаружено подозрительное устройство в багаже

9:57:029/25/2021Фото: Wikimedia Commons
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На время проведения проверки в аэропорту, его очистили от пассажиров.

Аэропорт Большое Савино в Перми

Во время досмотра багажа в Перми собака прореагировала на один предмет, вызвавший подозрение. На время поверки всех пассажиров и сотрудников эвакуировали из здания.

- Сегодня в аэропорту Большое Савино при досмотре багажа одного из пассажиров обнаружено подозрительное устройство. Сотрудники и пассажиры были эвакуированы. Гражданин с подозрительным предметом был выведен из терминала, – рассказали в Министерстве транспортной безопасности края.

В настоящее время известно, что подозрения не подтвердились, аэропорт работает в штатном режиме, самолеты прилетают и улетают согласно штатному расписанию.

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