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Снова рост коронавируса в России: 822 человека умерло, свыше 22 000 заразились за сутки на 25 сентября

9:27:249/25/2021Фото: Nso.ru
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Наибольшее число подхвативших COVID-19 опять выявили в Москве - прирост составил 3 211. На втором месте  Санкт-Петербург с 1 907 заболевшими.

В России 25 сентября 2021 выявлен 22 041 случай заражения коронавирусом
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Рискованный для заражения коронавирусом детский возраст назвали ученые: Кого нужно беречьСкончались от коронавируса 35- и 38-летний пациенты за сутки на 25 сентября в Новосибирской области: Всего 12 жертвЕщё 770 новости

В России за прошедшие сутки на 25 сентября выявили 22 041 случай заражения коронавирусом, сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе.

Наибольшее число подхвативших COVID-19 опять выявили в Москве - прирост составил 3 211. На втором месте  Санкт-Петербург с 1 907 заболевшими, на третьем Московская область - 1 106 новых случаев за сутки.

За последние 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. В Новосибирской области зарегистрировали 167 новых заболевших, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране увеличилось до 7 398 415.

По информации оперштаба, порядка 8,7% зараженных не имели клинических симптомов болезни.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 822 случая смерти пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". В Новосибирской области за сутки скончались 12 человек. Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 203 095 россиян.

Полностью выздоровели за 24 часа на субботу 16 325 человек, а всего вылечившихся от ковида - 6 590 933 пациента.

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