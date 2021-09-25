Снова рост коронавируса в России: 822 человека умерло, свыше 22 000 заразились за сутки на 25 сентября

В России за прошедшие сутки на 25 сентября выявили 22 041 случай заражения коронавирусом, сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе.
Наибольшее число подхвативших COVID-19 опять выявили в Москве - прирост составил 3 211. На втором месте Санкт-Петербург с 1 907 заболевшими, на третьем Московская область - 1 106 новых случаев за сутки.
За последние 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. В Новосибирской области зарегистрировали 167 новых заболевших, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране увеличилось до 7 398 415.
По информации оперштаба, порядка 8,7% зараженных не имели клинических симптомов болезни.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 822 случая смерти пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". В Новосибирской области за сутки скончались 12 человек. Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 203 095 россиян.
Полностью выздоровели за 24 часа на субботу 16 325 человек, а всего вылечившихся от ковида - 6 590 933 пациента.