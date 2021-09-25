Мусульманин жестко избил врача после осмотра жены. Смотрите видео нападения из-за ревности

В Нижневартовске произошло ЧП - в кабинет врача ворвался мужчина и нанес ему побои. Доктора увезли на "скорой".
После приема дерматовенеролога мужу пациентки показалось, что доктор уделил его супруге слишком много внимания. Он зашел в кабинет врача и избил его. Пострадавшего на скорой отправили в больницу, подозреваемого задержали, в настоящее время решается вопрос о выборе для него меры пресечения.
По словам разгорячившегося мусульманина, его супруга вышла из кабинета в слезах — ее расстроило, что доктор сказал комплимент по поводу ее живота.
- «Какого черта ты носишь мешки на себе?» — это уже выходит за грань должностных обязанностей врача, - заявил задержанный, который принял вопрос врача за комплимент, слова мужчины привел телеканал НТВ.
На видеозаписи очень хорошо видно, что доктор осмотрел пациентку предельно корректно, причем, сначала, когда она не хотела оголять живот перед мужчиной, врач ей посоветовал сходить к руководству, чтобы те предоставили ей доктора-женщину, но пациентка в хиджабе отказалась.
Нападавшего увезли в отделение полиции, ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.