В рубрику "Сообщи свои новости" написал Психиатр:
Я был пацаном, а Ротару уже пела вовсю на пластинках. Я уже почти стар, а она молодеет. Ведьма?!)
Я уже почти стар, а она молодеет. Ведьма?!)
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Психиатр:
Я был пацаном, а Ротару уже пела вовсю на пластинках. Я уже почти стар, а она молодеет. Ведьма?!)
От редакции
Это все масочки и массаж?
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