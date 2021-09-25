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Я был пацаном, а Ротару уже пела вовсю на пластинках

9:46:599/25/2021
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Я уже почти стар, а она молодеет. Ведьма?!)

София Ротару давно на сцене

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Психиатр:

Я был пацаном, а Ротару уже пела вовсю на пластинках. Я уже почти стар, а она молодеет. Ведьма?!)

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