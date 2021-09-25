День матери 2021: Происхождение и значение слова Мама – как поздравить любимого и самого родного человека

Происхождение слова “мама” берет свои истоки еще из древности. Возможно, даже стало первым словом, положившим начало формирования нашему языку. Состоит оно из двух слогов “ма”, которые младенец может произнести в свои первые месяцы жизни.
Мама - это самый близкий и родной человек для каждого из нас. Она подарила жизнь. Именно к ней и тянется ребенок первые годы своей жизни. И к ней же потом, уже во взрослой жизни пойдет за тем или иным советом, помощью. Поэтому данное слово одним из первых появляется в жизни ребенка.
Таким же образом - повторением одного и того же слога, - появились и другие слова, обозначающие родственные связи - папа, дядя, баба.
День Матери. История и даты
В XVII-XIX вв четвертого воскресенья Великого поста на территории Британии поздравляли всех матерей, так как этот день считался материнским. А идея ввести День Матери в праздничный календарь впервые появилась в США в 1872 году.
В России же попытки учредить его начались в 1915 году 1 декабря, но безуспешно. Инициатором следующей попытки оказалась учительница Эльмира Гусейнова – она провела День матери на территории одной из бакинских школ 30 октября 1988 года. В 90-е годы вернулись к идее создания данного праздника – так в 1998 году был подписан приказ об учреждении Дня матери. Его целью стало напоминание каждому из нас о значимости мамы.
Во всем мире существует один такой особенный день, посвященный мамам. В этот день каждый старается как-то порадовать своего самого родного и близкого человека. Но в каждой стране ему определена своя дата. В России, например, в 2021 году этот праздник выпадает на воскресенье, 28 ноября. Также более двадцати стран отмечают его во второе воскресенье мая.
Хоть этот праздник и является для России одним из новых, но у него уже успели образоваться свои традиции – например, символом Дня матери является цветок незабудка. В детских садах и школах в этот день проводятся различные мероприятия – дети танцуют, поют и читают стихи для своих мам.
В этот день принято навещать своих мам и радовать их подарками – букет цветов, торт. Некоторые подходят к этому более серьезно и устраивают целые шоу-сюрпризы, ходят в ресторан. Но большинство отдают свое предпочтение более уютной, домашней обстановке, а в качестве подарка выбирают что-то полезное, необходимое. Но не стоит забывать про своих мам и в другие дни – навещать их, признаваться в любви, делать подарки стоит и в течение всего года. Мама – это самый близкий и родной человек. Она готова помочь, поддержать и просто выслушать в любое время. Цените, любите и не забывайте про нее.