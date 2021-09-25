Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

День матери 2021: Происхождение и значение слова Мама – как поздравить любимого и самого родного человека

4:00:239/25/2021,Ангелина ЮдинаФото: pxhere.com
0

В этот день принято навещать своих мам и радовать их подарками – букет цветов, торт. Некоторые подходят к этому более серьезно и устраивают целые шоу-сюрпризы, ходят в ресторан.

мама, ребенок
Именно к маме тянется ребенок первые годы своей жизни

Происхождение слова “мама” берет свои истоки еще из древности. Возможно, даже стало первым словом, положившим начало формирования нашему языку. Состоит оно из двух слогов “ма”, которые младенец может произнести в свои первые месяцы жизни.

Мама - это самый близкий и родной человек для каждого из нас. Она подарила жизнь. Именно к ней и тянется ребенок первые годы своей жизни. И к ней же потом, уже во взрослой жизни пойдет за тем или иным советом, помощью. Поэтому данное слово одним из первых появляется в жизни ребенка.

Таким же образом - повторением одного и того же слога, - появились и другие слова, обозначающие родственные связи - папа, дядя, баба.

День Матери. История и даты

В XVII-XIX вв четвертого воскресенья Великого поста на территории Британии поздравляли всех матерей, так как этот день считался материнским. А идея ввести День Матери в праздничный календарь впервые появилась в США в 1872 году.

В России же попытки учредить его начались в 1915 году 1 декабря, но безуспешно. Инициатором следующей попытки оказалась учительница Эльмира Гусейнова – она провела День матери на территории одной из бакинских школ 30 октября 1988 года. В 90-е годы вернулись к идее создания данного праздника – так в 1998 году был подписан приказ об учреждении Дня матери. Его целью стало напоминание каждому из нас о значимости мамы.

Во всем мире существует один такой особенный день, посвященный мамам. В этот день каждый старается как-то порадовать своего самого родного и близкого человека. Но в каждой стране ему определена своя дата. В России, например, в 2021 году этот праздник выпадает на воскресенье, 28 ноября. Также более двадцати стран отмечают его во второе воскресенье мая.
Хоть этот праздник и является для России одним из новых, но у него уже успели образоваться свои традиции – например, символом Дня матери является цветок незабудка. В детских садах и школах в этот день проводятся различные мероприятия – дети танцуют, поют и читают стихи для своих мам.

В этот день принято навещать своих мам и радовать их подарками – букет цветов, торт. Некоторые подходят к этому более серьезно и устраивают целые шоу-сюрпризы, ходят в ресторан. Но большинство отдают свое предпочтение более уютной, домашней обстановке, а в качестве подарка выбирают что-то полезное, необходимое. Но не стоит забывать про своих мам и в другие дни – навещать их, признаваться в любви, делать подарки стоит и в течение всего года. Мама – это самый близкий и родной человек. Она готова помочь, поддержать и просто выслушать в любое время. Цените, любите и не забывайте про нее.

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Признаки хорошего любовника: их всего 4
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Девушки с красивой фигурой фотографии
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
праздникмамаисториядень материпраздникидатыкак поздравить мамуЭльмира Гусейнова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы будете поздравлять маму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Как много мы не знаем об истории
vsenovosti.net
Невероятные снимки прошлых лет
vsenovosti.net
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
Фотографии идеальной мужской и женской красоты, 40 фото

Последние новости

День матери 2021: Происхождение и значение слова Мама – как поздравить любимого и самого родного человека
4:00:23 9/25/2021
День матери 2021: Происхождение и значение слова Мама – как поздравить любимого и самого родного человека
С Днем встреч со старыми друзьями: прикольные открыточки и душевные слова на 26 сентября
3:41:45 9/25/2021
С Днем встреч со старыми друзьями: прикольные открыточки и душевные слова на 26 сентября
5 октября – День учителя: Важные традиции в России в прекрасный праздник учителей
3:00:31 9/25/2021
5 октября – День учителя: Важные традиции в России в прекрасный праздник учителей
Полный календарь красоты на октябрь 2021 года: Ногти, волосы, депиляция
2:00:40 9/25/2021
Полный календарь красоты на октябрь 2021 года: Ногти, волосы, депиляция
Покровская и Дмитриевская родительские субботы 2021: Даты поминальных дней, традиции и самая важная молитва за упокой души
1:00:25 9/25/2021
Покровская и Дмитриевская родительские субботы 2021: Даты поминальных дней, традиции и самая важная молитва за упокой души
26 сентября – День машиностроителя: открытки и душевные поздравления для людей серьезной профессии
12:45:14 9/25/2021
26 сентября – День машиностроителя: открытки и душевные поздравления для людей серьезной профессии
Древний ритуал в осеннее Новолуние: О чем можно просить Луну 6 октября 2021 года
12:00:28 9/25/2021
Древний ритуал в осеннее Новолуние: О чем можно просить Луну 6 октября 2021 года
Новосибирский депутат Наталья Пинус создала женский политический союз в России
11:45:51 9/25/2021
Новосибирский депутат Наталья Пинус создала женский политический союз в России
Два сухогруза из России и Турции столкнулись в проливе Босфор
11:33:25 9/25/2021
Два сухогруза из России и Турции столкнулись в проливе Босфор
В Сочи отменена вторая гонка "Формула-3" из-за ливней с грозами
11:10:41 9/25/2021
В Сочи отменена вторая гонка "Формула-3" из-за ливней с грозами