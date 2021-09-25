Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россия требует от США снять ограничения с дипломатов в обмен на визу Нуланд

10:07:339/25/2021Фото: Flickr.com
0

Предполагается, что США отменит ограничения для дипломатов России, например, для специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константина Воронцова.


Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд готовится к приезду в Россию уже в октябре, но при выдаче ей визы Москва рассчитывает на ответные шаги Вашингтона. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник.

Предполагается, что США отменит ограничения для дипломатов России, например, для специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константина Воронцова. Он не может получить визу США с осени 2019 года. Кроме того, разрешение на въезд не получили 13 человек, включая дипломатов и представителей Минобороны и "Роскосмоса".

Ранее издание сообщало о планирующемся визите Виктории Нуланд в российскую столицу. Говорилось, что политик проведет переговоры с заместителями главы МИД Сергеем Рябковым и Андреем Руденко, а также с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком.

В 2019 году экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Причиной стало включение ее в черный список, составленный Москвой в ответ на санкции США.

Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Ученые ломают голову: изобретения из прошлого возвращаются
vsenovosti.net
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом
Старые фото звезд, которые вызывают ностальгию
vsenovosti.net
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Забавные снимки, которые точно поднимут настроение
30 самых страшных существ на планете
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В 50-х красотки были то, что надо: ни тебе пластики, ни уколов
Женщины 50-х, которые вызывали восторженные вздохи
Подборка, которую можно смотреть вечно: тут спортивные приколы
Родственники звезд, которые всегда на заднем плане: фото
Не всё красотке тропики, и на даче можно загаром блеснуть
Классно намешали: забавный микс киношедевров
В истории не было женщин свободней: они творили, что хотели
Смешные фото детей, которым не по нраву прибавление в семействе
визасшасанкции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Согласятся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
В России ответили Эрдогану по Крыму словами Петра Первого
Самые крутые дачные решения, 50 фото

Последние новости

В Перми эвакуировали аэропорт: обнаружено подозрительное устройство в багаже
9:57:02 9/25/2021
В Перми эвакуировали аэропорт: обнаружено подозрительное устройство в багаже
Тела пяти погибших на Эльбрусе не удалось спустить из-за плохой погоды: Новая версия причины смерти
9:48:04 9/25/2021
Тела пяти погибших на Эльбрусе не удалось спустить из-за плохой погоды: Новая версия причины смерти
Снова рост коронавируса в России: 822 человека умерло, свыше 22 000 заразились за сутки на 25 сентября
9:27:24 9/25/2021
Снова рост коронавируса в России: 822 человека умерло, свыше 22 000 заразились за сутки на 25 сентября
Путин скажет 27 сентября: Шойгу и Лавров останутся министрами или уйдут в Госдуму
9:12:31 9/25/2021
Путин скажет 27 сентября: Шойгу и Лавров останутся министрами или уйдут в Госдуму
Новый год 2022: Сколько дней отдыхаем?
9:00:59 9/25/2021
Новый год 2022: Сколько дней отдыхаем?
Рискованный для заражения коронавирусом детский возраст назвали ученые: Кого нужно беречь
8:54:27 9/25/2021
Рискованный для заражения коронавирусом детский возраст назвали ученые: Кого нужно беречь
Воры вернули украденные медали теннисистке Весной через КПП элитного поселка после ее обращения в СМИ
8:38:06 9/25/2021
Воры вернули украденные медали теннисистке Весной через КПП элитного поселка после ее обращения в СМИ
Убивший себя после встречи с Бастрыкиным глава СКР по Пермскому краю Сарапульцев уже пытался покончить с собой
8:25:05 9/25/2021
Убивший себя после встречи с Бастрыкиным глава СКР по Пермскому краю Сарапульцев уже пытался покончить с собой
Скончались от коронавируса 35- и 38-летний пациенты за сутки на 25 сентября в Новосибирской области: Всего 12 жертв
7:56:00 9/25/2021
Скончались от коронавируса 35- и 38-летний пациенты за сутки на 25 сентября в Новосибирской области: Всего 12 жертв
"Нельзя оскорблять власть": Песков предупредил на примере ареста актрисы из шоу в YouTube
7:35:09 9/25/2021
"Нельзя оскорблять власть": Песков предупредил на примере ареста актрисы из шоу в YouTube