Россия требует от США снять ограничения с дипломатов в обмен на визу Нуланд

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд готовится к приезду в Россию уже в октябре, но при выдаче ей визы Москва рассчитывает на ответные шаги Вашингтона. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник.
Предполагается, что США отменит ограничения для дипломатов России, например, для специалиста департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константина Воронцова. Он не может получить визу США с осени 2019 года. Кроме того, разрешение на въезд не получили 13 человек, включая дипломатов и представителей Минобороны и "Роскосмоса".
Ранее издание сообщало о планирующемся визите Виктории Нуланд в российскую столицу. Говорилось, что политик проведет переговоры с заместителями главы МИД Сергеем Рябковым и Андреем Руденко, а также с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком.
В 2019 году экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Причиной стало включение ее в черный список, составленный Москвой в ответ на санкции США.