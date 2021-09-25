В России назвали людей, чаще всего подверженным коронавирусу и другим страшным болезням

Александр Мясников рассказал, кто более подвержен развитию онкологических заболеваний по генетической предрасположенности. Он отметил, что развитие онкологии может зависеть от многих факторов, в том числе и от группы крови.
В эфире телеканала «Россия» теледоктор провел программу в которой рассказал о предрасположенности обладателей разных групп крови к различным заболеваниям и назвал людей, которые не заразятся коронавирусом.
Медик назвал обладателей первой группы крови пациентами, более всего страдающими от язвы желудка. При этом рак желудка чаще встречается среди представителей второй группы крови.
Онкология поджелудочной железы может быть выявлена у представителей третьей и четвертой групп крови, при этом теледоктор успокоил россиян и отметил, что у многих есть антигены, которые не дадут развиться заболеванию.
Если рассматривать заражение коронавирусом и его зависимость от группы крови, то не каждый представитель населения страны обязательно заболеет ковидом.
- Со второй группой чаще болеют коронавирусом, а первая группа от него защищена… есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов…, - рассказал Мясников в программе.