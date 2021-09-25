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25.09
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Бедная Черемушная. Ее ремонт, видимо, в лучшем случае завершится асфальтированием 31.12.2021

11:01:089/25/2021
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Сегодня 25.09.2021 погода маленько позволяла работать. Ан нет, видимо у всех выходной - НИКОГО НЕТ на объекте!!!! Захаров - и кто в две смены работает????

Улица Черемушная подвержена ремонту

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Константин:

Бедная Черемушная. Ремонт Черемушной, видимо, в лучшем случае завершится асфальтированием 31.12.2021. Подготовительные работы визуально не составляют и 50%. Дошли только до Торгового центра, развезли грязищу. До остановки Черемушная таким темпом дойдут только через месяц. А там снег и постоянная минусовая температура. Сегодня 25.09.2021 погода маленько позволяла работать. Ан нет, видимо у всех выходной - НИКОГО НЕТ на объекте!!!! Захаров - и кто в две смены работает???

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