Два сухогруза из России и Турции столкнулись в проливе Босфор

Недалеко от турецкого берега в районе Йеникей города Стамбула встали два сухогруза после столкновения. Происшествие произошло 25 сентября в проливе Босфор. Об этом стало известно из сообщения агентства Anadolu, которое ссылается на управление береговой полиции Турции.
Турецкое судно Tahsin Imamoglu держало путь из провинции Коджаэли в сторону промышленного порта Карадениз Эрегли, расположенного на побережье Черного моря. В это время российский сухогруз "Русич 10" — перемещался из провинции Бурса в сторону родных берегов на территорию РФ.
К месту столкновения направились буксировочные с уда и катера.