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Два сухогруза из России и Турции столкнулись в проливе Босфор

11:33:259/25/2021Фото: Pixabay
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К месту столкновения направились буксировочные с уда и катера.

Пролив Босфор

Недалеко от турецкого берега в районе Йеникей города Стамбула встали два сухогруза после столкновения. Происшествие произошло 25 сентября в проливе Босфор. Об этом стало известно из сообщения агентства Anadolu, которое ссылается на управление береговой полиции Турции.

Турецкое судно Tahsin Imamoglu держало путь из провинции Коджаэли в сторону промышленного порта Карадениз Эрегли, расположенного на побережье Черного моря. В это время российский сухогруз "Русич 10" — перемещался из провинции Бурса в сторону родных берегов на территорию РФ.

К месту столкновения направились буксировочные с уда и катера.

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