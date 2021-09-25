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Новосибирский депутат Наталья Пинус создала женский политический союз в России

11:45:519/25/2021Фото: Натальи Пинус
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"Женщины решили объединиться для того, чтобы поддерживать друг друга на выборах и совместно продвигать законодательные инициативы", - написала депутат на своей странице ВКонтакте. 

Женщины решили объединиться, чтобы поддерживать друг друга на выборах

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус объявила о создании женского политического союза. Встреча инициативной группы активных женщин-политиков  состоялась 24 сентября в Москве. Встреча прошла частично онлайн и офлайн.

- Женщины решили объединиться для того, чтобы поддерживать друг друга на выборах и совместно продвигать законодательные инициативы, - написала депутат на своей странице ВКонтакте.

Как рассказала депутат, в объединение вошли действующие депутаты разных уровней и общественные деятели из Москвы и других регионов России. Наталья Пинус вынесла предложения по трем важным темам.

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