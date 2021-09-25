Новосибирский депутат Наталья Пинус создала женский политический союз в России

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус объявила о создании женского политического союза. Встреча инициативной группы активных женщин-политиков состоялась 24 сентября в Москве. Встреча прошла частично онлайн и офлайн.
- Женщины решили объединиться для того, чтобы поддерживать друг друга на выборах и совместно продвигать законодательные инициативы, - написала депутат на своей странице ВКонтакте.
Как рассказала депутат, в объединение вошли действующие депутаты разных уровней и общественные деятели из Москвы и других регионов России. Наталья Пинус вынесла предложения по трем важным темам.