В Москве мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина "Магнит"

В магазине "Магните" в Москве мужчина с топором напал на людей. Как сообщают очевидцы ЧП, в магазине на Каргапольской улице мужчина в женской одежде угрожал топором, замахиваясь на покупателей. В результате инцидента пострадали два человека. Известно, что нападавшего уже задержала полиция. На месте работает бригада скорой помощи.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, что В восхождение на Эльбрус для группы туристов из разных российских городов завершилось по-разному — большая часть туристов счастлива, что спаслась от замерзания в страшной пурге. При этом пять человеке погибли, но удалось спустить с горы лишь два из них, остальные найти невозможно из-за сложных погодных условий.