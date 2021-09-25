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В Москве мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина "Магнит"

11:55:489/25/2021Фото: Mash
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В результате инцидента пострадали два человека.

На место ЧП приехала бригада "скорой"

В магазине "Магните" в Москве мужчина с топором напал на людей. Как сообщают очевидцы ЧП, в магазине на Каргапольской улице мужчина в женской одежде угрожал топором, замахиваясь на покупателей. В результате инцидента пострадали два человека. Известно, что нападавшего уже задержала полиция. На месте работает бригада скорой помощи.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, что В восхождение на Эльбрус для группы туристов из разных российских городов завершилось по-разному — большая часть туристов счастлива, что спаслась от замерзания в страшной пурге. При этом пять человеке погибли, но удалось спустить с горы лишь два из них, остальные найти невозможно из-за сложных погодных условий.

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