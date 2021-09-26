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26.09
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Мощные открытки и милые слова на День машиностроителя 26 сентября

2:15:259/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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26 сентября 2021 — День машиностроителя.

День машиностроителя

Вся жизнь твоя посвящена металлу,
Машины строишь очень много лет,
И если бы начать всю жизнь сначала,
Тебе другой дороги просто нет!

Желаю тебе бодрости и силы,
Чтоб тело много лет не подвело,
Чтобы болезнь тебя не подкосила,
Душе и сердцу было бы тепло!

Пусть тебя ценят, любят, понимают,
Зарплату повышают вновь и вновь,
А дома радостно, тепло встречают,
И дарят счастье, нежность и любовь.

День машиностроителя

Поклон! С Днём машиностроителя!
Пусть в жизни мелькают события,
Вы, главное, счастливы будьте,
Удачу с собой не забудьте.

Любви безусловной, манящей,
Судьбы без проблем, настоящей,
Уюта, в семье понимания,
Пусть сбудутся Ваши желания!

День машиностроителя

Пусть жизнь манит улыбаться, Пусть везёт во всём всегда, Механизмы покорятся Без особого труда!

Дома ждут родные верно,
Пусть успех будет большим,
Будьте же во всём примером —
С Днём строителей машин!

Источник: pozdravok.ru

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