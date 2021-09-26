С День воспитателя душевные авторские картинки и слова восхищения от всех нынешних и бывших воспитанников 27 сентября

Вы главные люди
Для всех дошколят.
Пусть в ваших сердцах
Счастье, радость царят.
Пусть будет здоровье
Отличным всегда,
И к детям любовь
Не пройдет никогда!
За чуткое сердце, за Вашу заботу,
За доброту взгляда, теплоту рук
Спасибо Вам скажем, ведь Ваша работа
Трудна и серьезна, огромнейший труд.
Желаем, чтоб в жизни все было чудесно,
Мечты исполнялись, доходы росли.
Здоровья, удачи, дел интересных,
Печали, тревоги, чтоб мимо прошли.
Воспитатель не работа,
Не размеренная жизнь.
Это служба без расчета,
В ней призвание — любить.
Плаксу лаской успокоить, Хулигана усмирить, Драчунов поставить в угол, А послушных похвалить.
Всех одеть, обуть, построить,
Погулять и накормить,
И свою большую душу
Без остатка разделить.
Источник: pozdravok.ru