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С День воспитателя душевные авторские картинки и слова восхищения от всех нынешних и бывших воспитанников 27 сентября

9:45:119/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День воспитателя – профессиональный праздник работников детских садов: воспитателей, их помощников, нянь и всего персонала.

День воспитателя

Вы главные люди
Для всех дошколят.
Пусть в ваших сердцах
Счастье, радость царят.

Пусть будет здоровье
Отличным всегда,
И к детям любовь
Не пройдет никогда!

День воспитателя

За чуткое сердце, за Вашу заботу,
За доброту взгляда, теплоту рук
Спасибо Вам скажем, ведь Ваша работа
Трудна и серьезна, огромнейший труд.

Желаем, чтоб в жизни все было чудесно,
Мечты исполнялись, доходы росли.
Здоровья, удачи, дел интересных,
Печали, тревоги, чтоб мимо прошли.

День воспитателя

Воспитатель не работа,
Не размеренная жизнь.
Это служба без расчета,
В ней призвание — любить.

Плаксу лаской успокоить, Хулигана усмирить, Драчунов поставить в угол, А послушных похвалить.

Всех одеть, обуть, построить,
Погулять и накормить,
И свою большую душу
Без остатка разделить.

Источник: pozdravok.ru

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