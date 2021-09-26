Поздравления с Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия на 26 сентября: мир лучше любой войны!

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия – важный день для всего мирового сообщества. Ядерное вооружение, как щит, так и опасное оружие человечества в борьбе друг с другом. Многие уже забыли печальный опыт прошлого столетия, но этот праздник призван напомнить о количестве жертв использования атомного оружия во всем мире. Праздник отмечается ежегодно 26 сентября. Он приурочен к принятию резолюции ООН в декабре 2013 года.
Тебе, могучему из грозных,
Кому подобных в силе нет,
В стихах воспетому и в прозе,
Я посвящаю свой сонет.
За то, что семьдесят три года
Не рушит Родину война,
За то, что Русь моя свободна,
Светла, прекрасна и сильна.
За то, что строим, любим, лечим, Живём, надеемся, творим, А не захватчиков калечим И не глядим на мир сквозь дым.
За то, что хлебную буханку
Не делим мы по триста грамм,
За то, что не палим по танку,
И этот танк не бьёт по нам.
За то, что дети ходят в школу,
И им в шинели фронтовой
Под маршем бравурно-весёлым
Уж не идти в смертельный бой!
Подумать страшно, что бы было
С моей Россией, если б вдруг
Не появилась эта б сила,
Ввергающая мир в испуг.
Раз в четверть века или реже
(Чтоб новых вырастить солдат)
Весь мир, как тигры на манеже,
Сходился б в новую из драк.
И вновь десятки миллионов
Ложились б в землю молодых,
Стенанья, слёзы, плач и стоны
Калек, сирот и вдов седых
Опять летели б над планетой,
И обелиски снова ввысь…
И, жизнью мирною согреты,
Солдаты б снова родились.
И выросли б, и возмужали б,
И в руки взяли б автомат-
И вновь огонь и скрежет стали,
И снова смерть, и снова ад.
А так-живём, свободно дышим, И каждый год нам дарит хлеб земля, Мы канонады, воя бомб не слышим, Пока в лесах дежурят «Тополя».
***
Мой город попивает йод,
Его закусывают водкой.
Никто уже не удерёт
С подводной лодки.
Глотает море тайный груз,
Всей правды не узнать - расслабьтесь!
И фукус - Фукусимы вкус,
И месяц - август.
Концы надежно отданы,
Век новый поднимает веки,
Мы все - заложники страны
В одном отсеке.
Источник: proza.ru, 365calend.ru