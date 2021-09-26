Корнилов день: по народным приметам категорически запрещено 26 сентября выкапывать на огороде репу, но обязательно нужно высаживать кусты смородины и яблонь

Корнилий был избран епископом Рима в 251 году. Будучи папой, он боролся с различными ересями и с помощью епископа Киприана также работал над укреплением церковных традиций.
Такие люди, как Корнилий и Киприан, были Божьими орудиями, помогавшими Церкви найти разумный путь между крайней строгостью и распущенностью.
Корнелий умер в 253 году. От тягот изгнания императора Галла. Позже его тело было возвращено в Рим и похоронено на кладбище Святого Каллиста.
В народе праздник называется Корнилов день.
Этот день не подходит для бракосочетания или сватовства – если пожениться в этот праздник, то жизнь молодой семьи будет сложной и долго налаживаться. Но, если свадебная церемония уже запланирована — ничего страшного. Тогда можно провести благотворительную акцию или совершить благородный поступок, чтобы не было негатива.
На Корнилов день запрещено убираться у себя дома, стирать, шить и вязать. При этом не запрещено планировать ремонт или перестановку в доме.
Не следует в этот день использовать магию — лучше от нее совсем отказаться. Поскольку существует примета, что гадающая девушка в этот день будет несчастна в личной жизни. Этот субботний день не подходит для женитьбы, да и вообще для любого веселья.
Кроме того, в этот день запрещено трогать все растения с сильной корневой системой.
При этом готовить 26 сентября и кормить любимого человека блюдами из редьки – это примета к скорому расставанию. Зато можно покормить редькой надоедливого поклонника – он быстро отстанет, и притом, навсегда.