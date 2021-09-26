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Корнилов день: по народным приметам категорически запрещено 26 сентября выкапывать на огороде репу, но обязательно нужно высаживать кусты смородины и яблонь

1:00:039/26/2021Фото: pixabay.com
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В этот день запрещено трогать все растения с сильной корневой системой.

Готовить 26 сентября и кормить любимого человека блюдами из редьки – это примета к скорому расставанию

Корнилий был избран епископом Рима в 251 году. Будучи папой, он боролся с различными ересями и с помощью епископа Киприана также работал над укреплением церковных традиций.

Такие люди, как Корнилий и Киприан, были Божьими орудиями, помогавшими Церкви найти разумный путь между крайней строгостью и распущенностью.

Корнелий умер в 253 году. От тягот изгнания императора Галла. Позже его тело было возвращено в Рим и похоронено на кладбище Святого Каллиста.

В народе праздник называется Корнилов день.

Этот день не подходит для бракосочетания или сватовства – если пожениться в этот праздник, то жизнь молодой семьи будет сложной и долго налаживаться. Но, если свадебная церемония уже запланирована — ничего страшного. Тогда можно провести благотворительную акцию или совершить благородный поступок, чтобы не было негатива.

На Корнилов день запрещено убираться у себя дома, стирать, шить и вязать. При этом не запрещено планировать ремонт или перестановку в доме.

Не следует в этот день использовать магию — лучше от нее совсем отказаться. Поскольку существует примета, что гадающая девушка в этот день будет несчастна в личной жизни. Этот субботний день не подходит для женитьбы, да и вообще для любого веселья.

Кроме того, в этот день запрещено трогать все растения с сильной корневой системой.

При этом готовить 26 сентября и кормить любимого человека блюдами из редьки – это примета к скорому расставанию. Зато можно покормить редькой надоедливого поклонника – он быстро отстанет, и притом, навсегда.

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