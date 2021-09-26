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Herzliche Glückwünsche: чудесные поздравления с праздником 26 сентября - Европейский день языков

12:43:599/26/2021Фото: tipik.ru
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Привет! Сегодня праздник знатный! День европейских языков! За это выпить так приятно И тост сказать: ну, будь здоров!

26 сентября - Европейский день языков
26 сентября - Европейский день языков

26 сентября каждого года празднуется Европейский день языков. Его возникновение связано с тем, что новое тысячелетие ЮНЕСКО объявило веком полиглотов. Не случайно именно сейчас уделяется большое внимание языковому разнообразию.

Европейский союз объединяет 27 государств. Но языков, на которых общаются европейцы, гораздо больше. Так, в европейских институтах равноправно используются следующие языки: эстонский, английский, шведский, чешский, болгарский, французский, венгерский, финский, греческий, словенский, датский, словацкий, ирландский, румынский, испанский, португальский, итальянский, польский, латышский, нидерландский, литовский, мальтийский, немецкий. То есть всего 23 официально признанных языка. Но помимо них существует еще порядка 60 региональных языков и языков национальных меньшинств.

26 сентября - Европейский день языков

26 сентября - Европейский день языковСколько наций во всем мире,
И каждая говорит на своем языке.
Чтоб разные люди дружно жили,
Должны понимать друг друга все.

***

Слов иностранных много знаем
И текст со словарем читаем,
Нам эти знания нужны.
Узнав язык другой страны,
Теперь, приехав за границу,
Мы там сумеем объясниться-
Язык мы знаем хорошо,
Спасибо, thank you, danke schön!

26 сентября - Европейский день языков
26 сентября - Европейский день языков

Без иностранных языков Сегодня сложно жить на свете, Тот, кто язык учить готов, Найдет призванье на планете.

***

Привет! Сегодня праздник знатный!
День европейских языков!
За это выпить так приятно
И тост сказать: ну, будь здоров!

26 сентября - Европейский день языков
26 сентября - Европейский день языков

Напиши мне поскорей
Иностранных пару слов!
Всех поздравлю я друзей,
Раз теперь День языков!

***

Удивить решил меня —
Пишешь по-французски!
Сочинял, поди, три дня?
Эх, беда нам, русским!

Источник: novogodnij-ru.ru

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