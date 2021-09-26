План 26 сентября: 9.00 Что обязательно должны делать верующие 26 сентября в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Отмечаемый 26 сентября праздник Предпразднства Воздвижения Креста Господня праЗднуется в честь самого великого двунадесятого праздника. В этот день верующие христиане вспоминают историю его нахождения императрицей Еленой. Когда к власти пришел великий император Константин, он вместе со своей матерью Еленой, стал перестраивать и возвращать к христИанству Иерусалим. Для этого был разрушен главных храм языческого поклонения, установленный правившим до этого древнеримским императором Титом. На месте этого храма была откопана пещера, в которой и нашли Животворящий Честной Крест Господень. В тот же день его вознесли, чтобы каждый верующий смог увидеть и поклониться святыне.
В православных храмах на Воздвижение совершают всенощное бдение и Божественную литургию. Священнослужители выносят крест или его частицы, а верующие прикладываются к святыне.
Раньше на праздник были разные обычаи и приметы. Наши предки верили, что на праздник в спячку все змеи сползаются в разные места. Поэтому дома обязательно закрывали ворота и двери, поскольку они могли заползти в помещение.
Традиционно запрещено 26 сентября было ходить в лес, поскольку Леший осматривал всю лесную чащу и считал животных. Если человек попадался ему, то он мог превратить его в животное и из леса он уже не возвращался.
Раньше не планировали серьезные дела на Воздвижение, поскольку их ждал провал.
Кроме того, в праздник христиане придерживаются строгого поста.
Запрещены на столе продукты животного происхождения. Но можно есть растительное масло.