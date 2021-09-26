Можно ли работать, убираться, шить и ходить на кладбище 26 сентября в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня - один из великих праздников в церковном календаре. Поэтому у него есть предпразднство и отдание праздника. Верующие в этот день вспоминают то, как святая царица Елена и ее сын Константин нашли Крест Господень. Это случилось во время перестройки и очищения города от языческой веры. Тогда под языческим храмом была найдена заваленная пещера, в которой и находился Животворящий Крест.
В этот день, как и в любой православный церковный праздник не рекомендуется работать. К этому также относятся занятия рукоделием, вышивание, вязание. Кроме того, раньше в праздник не ходили в лес, поскольку верили, что там особенно активными становятся змеи, которые ищут место, где можно было бы перезимовать. Также боялись лешего - темного духа леса. В древних славянских деревнях ходило поверье, что Леший сегодня начинает проверять свои владения, обходить вокруг каждого дерева. И, если он заметит, что рядом ходит человек, то непременно заберет его к себе в рабы. Тогда то, житель деревни больше не сможет вернуться домой.
Про посещение кладбища в этот день — ничего не сказано. Поэтому запрета в этот день, как такового, не существует. Но важно помнить, что это радостный и светлый праздник, поэтому посвятить его лучше семье, и приятному духовному расположению.