Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать, убираться, шить и ходить на кладбище 26 сентября в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

2:30:419/26/2021Фото: pixabay.com
0

В этот день, как и в любой православный церковный праздник не рекомендуется работать.

Святая царица Елена и ее сын Константин нашли Крест Господень

Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня - один из великих праздников в церковном календаре. Поэтому у него есть предпразднство и отдание праздника. Верующие в этот день вспоминают то, как святая царица Елена и ее сын Константин нашли Крест Господень. Это случилось во время перестройки и очищения города от языческой веры. Тогда под языческим храмом была найдена заваленная пещера, в которой и находился Животворящий Крест.

В этот день, как и в любой православный церковный праздник не рекомендуется работать. К этому также относятся занятия рукоделием, вышивание, вязание. Кроме того, раньше в праздник не ходили в лес, поскольку верили, что там особенно активными становятся змеи, которые ищут место, где можно было бы перезимовать. Также боялись лешего - темного духа леса. В древних славянских деревнях ходило поверье, что Леший сегодня начинает проверять свои владения, обходить вокруг каждого дерева. И, если он заметит, что рядом ходит человек, то непременно заберет его к себе в рабы. Тогда то, житель деревни больше не сможет вернуться домой.

Про посещение кладбища в этот день — ничего не сказано. Поэтому запрета в этот день, как такового, не существует. Но важно помнить, что это радостный и светлый праздник, поэтому посвятить его лучше семье, и приятному духовному расположению.

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Морозов после пластики: фанаты напуганы
В России ответили Эрдогану по Крыму словами Петра Первого
праздникиВоздвижение Креста Господнячто нельзя делать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Работаете в праздники?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем

Последние новости

Можно ли работать, убираться, шить и ходить на кладбище 26 сентября в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
2:30:41 9/26/2021
Можно ли работать, убираться, шить и ходить на кладбище 26 сентября в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Вооруженные разборки за власть устроили члены ТСЖ в Новосибирске. Смотрите видео
2:20:23 9/26/2021
Вооруженные разборки за власть устроили члены ТСЖ в Новосибирске. Смотрите видео
Мощные открытки и милые слова на День машиностроителя 26 сентября
2:15:25 9/26/2021
Мощные открытки и милые слова на День машиностроителя 26 сентября
Кому и на сколько повысят зарплату с 1 октября, стало известно
2:06:33 9/26/2021
Кому и на сколько повысят зарплату с 1 октября, стало известно
План 26 сентября: 9.00 Что обязательно должны делать верующие 26 сентября в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
2:00:29 9/26/2021
План 26 сентября: 9.00 Что обязательно должны делать верующие 26 сентября в день Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Видео отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге появились в Сети: Рыбачили и жили в палатках
1:52:18 9/26/2021
Видео отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге появились в Сети: Рыбачили и жили в палатках
26 сентября - Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме: Что принято делать в Воскресение Словущее. Молитва силы духа
1:30:19 9/26/2021
26 сентября - Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме: Что принято делать в Воскресение Словущее. Молитва силы духа
26 сентября - Всемирный день контрацепции: берегите свое здоровье и счастье своих будущих дочек и сыночков
1:25:46 9/26/2021
26 сентября - Всемирный день контрацепции: берегите свое здоровье и счастье своих будущих дочек и сыночков
Уникальные открытки с Международным днем глухих 26 сентября и слова добра и мира
1:15:12 9/26/2021
Уникальные открытки с Международным днем глухих 26 сентября и слова добра и мира
Корнилов день: по народным приметам категорически запрещено 26 сентября выкапывать на огороде репу, но обязательно нужно высаживать кусты смородины и яблонь
1:00:03 9/26/2021
Корнилов день: по народным приметам категорически запрещено 26 сентября выкапывать на огороде репу, но обязательно нужно высаживать кусты смородины и яблонь