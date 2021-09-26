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Особая молитва для прочтения 26 сентября в день Предпразднства Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

4:00:549/26/2021Фото: pixabay.com
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В честь этого события был установлен праздник Воздвижение Креста Господня — 27 сентября. Также у него есть предпразднство, отмечаемое 26 сентября.

В этот день христиане молятся Животворящему Кресту и просят о чем угодно

Спустя 300 лет во время правления святого Константина Великого. Священный Крест снова был обнаружен и установлен для почитания. Желая найти Святой Крест, император Константин послал свою мать царицу Елену в Иерусалим, передав ей письмо святому Макарию, который был на тот момент Патриархом. По прибытии она отдала приказ уничтожить языческий храм и статуи в Иерусалиме. Они снесли храм, после чего начали раскопки. Вскоре там нашли три креста, доску с надписью, заказанной Пилатом, и четыре гвоздя, которыми было пронзено Тело Христа. Чтобы понять, на каком из этих Крестов распяли Иисуса, патриарх Макарий по очереди прикасался крестами к больной женщине. Когда дошло до Креста Господня, то она излечилась.

В честь этого события христиане отмечают Воздвижение Креста Господня — 27 сентября. Также у него есть предпразднство, отмечаемое 26 сентября.

В этот день христиане молятся Животворящему Кресту и просят о чем угодно. Главное не со злом. Многие просят вылечиться от разных недугов, помочь от уныния и скорби. Многие просят Господа при каких-то личных проблемах и всегда, если молитва искренняя и от чистого сердца, а главное с верой — Бог помогает.


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