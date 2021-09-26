В чем особая сила иконы Воздвижения Креста Господня: О чем просить святыню 27 сентября 2021 года в великий праздник

27 сентября в православных храмах отмечают Воздвижение Креста Господня. Традиционно, на праздник вспоминают историю нахождения святыни. Чудотворный Крест обнаружила в 326 году императрица Елена, когда поехала в паломничество в Иерусалим. Затем на месте находки по приказу царицы Елены и императора Константина была построена церковь Гроба Господня.
Во время Всенощного бдения накануне Праздника крест кладут на алтарь, где он остается на все время Всенощного бдения. Крест кладут на поднос, покрытый Эром (литургическим покрывалом) и украшенным свежими листьями и цветами базилика, а перед ним горит свеча. Крест ставят на возвышение алтаря, где обычно лежит Евангелие. Те части Бдения, которые обычно производят перед Иконой Праздника, в том числе пение Полиелея и Евангелия от Заутрени, происходят на этот раз перед Святым столом.
Также в этот день молятся и поклоняются иконе Воздвижения, которая хранится во многих храмах нашей страны. В московской церкви Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке находится икона с более знакомым нам сюжетом. При этом ранние списки можно встретить в Ватикане и Римском монастыре, в Капелле Сан-Сильвестр.
Перед святым образом молятся при бесплодии, болезнях, хронических заболеваний. Также когда люди находятся долго в унынии - если искренне и с верой помолиться, то настроение улучшается.