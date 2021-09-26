Сильный кошелёчный заговор на деньги, чтобы копейка не кончалась

У многих людей есть проблемы с финансами, потому что некоторые из них серьезно нуждаются, а других не хватает для какой-то покупки. Чтобы улучшить положение вещей и привлечь денежный поток к себе, вы можете воспользоваться магической помощью, прочитав специальные заговоры.
Пусть и звучит странно “кошелечный заговор”. Но, все же попытать удачу стоит.
Конечно, заговор на деньги и удачу можно сделать прямо дома. Для этого не нужно искать магов или ведьм.
“Кошелечный Заговор” на деньги и удачу необходимо повторять дословно, как написано на бумаге.
Считается, что ритуалы для улучшения материального положения особенно эффективны в период полнолуния. Это связано с тем, что Луна накапливает энергию в течение месяца, которая затем падает на землю. Прежде чем читать заговор на деньги , нужно правильно настроиться, для этого важно, глядя на луну, избавиться от всех мыслей. Вы должны пожелать определенную сумму денег, которая вам необходима.
“Великолепная луна, ты стремительно растешь, поэтому пусть увеличатся мои деньги. Поделись со мной своим светом - освети мои деньги, чтобы их становилось только больше и больше с каждым днем. Деньги быстро растут, потому что лунный свет пьян. Они поглощают всю силу луны и мой дом полон. ”
Возьмите деньги и положите их в такое место, чтобы их освещал свет луны, а затем оставьте их и идите спать.
Такие простые действия помогут значительно улучшить финансовое положение, открыв энергетический канал для позитивных изменений и новых доходов.
Ключом к успеху в осуществлении любого магического воздействия является искренняя вера в успех и позитивное отношение к исполнению мечты.
Ради собственного благополучия вам следует отказаться от жадности, зависти и деструктивного мышления, которые могут негативно сказаться на всех начинаниях.