Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что будет, если не держать пост на великий праздник Воздвижения Креста Господня?

7:00:409/26/2021Фото: pixabay.com
0

На том месте, где был найден Крест, была построена церковь.

В память о страданиях Иисуса Христа в день праздника установлен строгий пост

Со времени распятия нашего Спасителя прошло почти три столетия. В течение многих лет христиане страдали от языческих правителей. Римские императоры были особенно безжалостны. Они убили тысячи людей, которые не поклонялись своим богам. Но когда пришел Император Константин, то все резко изменилось. Он принял христианство и вместе со своей праведной матерью Царицей Еленой стал очищать город от язычества. Он разрешил христианам строить церкви и открыто совершать богослужения. Он хотел найти Крест, на котором умер Иисус, и воздвигнуть собор на Голгофе.

Елена нашла человека, который знал, где похоронен Крест. Это оказалась пещера, которая была завалена камнями, а над ней возвышался языческий храм богини Венеры. Императрица приказала снести это место поклонения язычеству.

В пещере нашли три креста. Один из них принадлежал Христу, а узнали это когда приложили Животворящий Крест к умирающей женщине, которая сразу исцелилась.

На том месте, где был найден Крест, была построена церковь. Он был освящен в 335 году нашей эры и назван Воскресенским собором.

В память о страданиях Иисуса Христа в день праздника установлен строгий пост. На столе запрещены молочные, мясные продукты, а также рыба и яйца.

Нарушители поста могут приравняться к грешникам. Зачем совершать грех, когда и так кругом то и дело возникают ситуации, когда сложно сдержаться и не поругаться или согрешить в мыслях, подумав о ком-то плохо.

Строжайший пост означает полное воздержание от пищи, допустима только вода.

В России ответили Эрдогану по Крыму словами Петра Первого
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
Фотографии идеальной мужской и женской красоты, 40 фото
Невероятные снимки прошлых лет
vsenovosti.net
Самые крутые дачные решения, 50 фото
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Вот что значит отказало чувство меры: Сеть ржет уже который день
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
православиепостпраздникиВоздвижение Креста Господня
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете поститься?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Phone Case - Redbubble
Pullover Hoodie - Redbubble
Phone Case - Redbubble
Essential T-Shirt - Rebubble

Последние новости

Что будет если не держать пост на великий праздник Воздвижения Креста Господня?
7:00:40 9/26/2021
Что будет если не держать пост на великий праздник Воздвижения Креста Господня?
За «демона» принял сожительницу и искромсал ее ножом напившийся накануне мужчина
6:50:55 9/26/2021
За «демона» принял сожительницу и искромсал ее ножом напившийся накануне мужчина
БердскВ Бердске воры сняли с найденной банковской карты 8 тыс. рублей, в Новосибирске - 62 тыс.: Накупили еды и алкоголя
6:29:18 9/26/2021
В Бердске воры сняли с найденной банковской карты 8 тыс. рублей, в Новосибирске - 62 тыс.: Накупили еды и алкоголя
Кадыров со смехом рассказал Путину об итогах выборов: В Чечне "Единая Россия" получила 96% голосов
6:03:15 9/26/2021
Кадыров со смехом рассказал Путину об итогах выборов: В Чечне "Единая Россия" получила 96% голосов
27 сентября – Двунадесятый праздник Воздвижения Креста Господня: особые категорические запреты и очень важные дела для верующих
6:00:40 9/26/2021
27 сентября – Двунадесятый праздник Воздвижения Креста Господня: особые категорические запреты и очень важные дела для верующих
У Лолита разошелся шов на лице после пластической операции: Певица не стесняется об этом рассказывать
5:42:38 9/26/2021
У Лолита разошелся шов на лице после пластической операции: Певица не стесняется об этом рассказывать
БердскВ Бердске выпал первый снег 26 сентября. Смотрите видео
5:25:12 9/26/2021
В Бердске выпал первый снег 26 сентября. Смотрите видео
Усик одержал победу над Джошуа: Ставший чемпионом мира украинский боксер дал интервью на русском языке
5:04:46 9/26/2021
Усик одержал победу над Джошуа: Ставший чемпионом мира украинский боксер дал интервью на русском языке
Сильный кошелёчный заговор на деньги, чтобы копейка не кончалась
5:00:38 9/26/2021
Сильный кошелёчный заговор на деньги, чтобы копейка не кончалась
БердскВ Бердске болеют коронавирусом 150 человек на 26 сентября: Суточный прирост зараженных не падает
4:49:14 9/26/2021
В Бердске болеют коронавирусом 150 человек на 26 сентября: Суточный прирост зараженных не падает