Что будет, если не держать пост на великий праздник Воздвижения Креста Господня?

Со времени распятия нашего Спасителя прошло почти три столетия. В течение многих лет христиане страдали от языческих правителей. Римские императоры были особенно безжалостны. Они убили тысячи людей, которые не поклонялись своим богам. Но когда пришел Император Константин, то все резко изменилось. Он принял христианство и вместе со своей праведной матерью Царицей Еленой стал очищать город от язычества. Он разрешил христианам строить церкви и открыто совершать богослужения. Он хотел найти Крест, на котором умер Иисус, и воздвигнуть собор на Голгофе.
Елена нашла человека, который знал, где похоронен Крест. Это оказалась пещера, которая была завалена камнями, а над ней возвышался языческий храм богини Венеры. Императрица приказала снести это место поклонения язычеству.
В пещере нашли три креста. Один из них принадлежал Христу, а узнали это когда приложили Животворящий Крест к умирающей женщине, которая сразу исцелилась.
На том месте, где был найден Крест, была построена церковь. Он был освящен в 335 году нашей эры и назван Воскресенским собором.
В память о страданиях Иисуса Христа в день праздника установлен строгий пост. На столе запрещены молочные, мясные продукты, а также рыба и яйца.
Нарушители поста могут приравняться к грешникам. Зачем совершать грех, когда и так кругом то и дело возникают ситуации, когда сложно сдержаться и не поругаться или согрешить в мыслях, подумав о ком-то плохо.
Строжайший пост означает полное воздержание от пищи, допустима только вода.