Если акула откусила ногу человеку: врач-серфингист нашел простое спасительное средство, как остановить кровь

Как помочь человеку, которому откусила акула ногу? Новаторское исследование, проведенное австралийским медиком-серфером, обнаружило простой способ остановить кровотечение и спасти жизни.
Найдите среднюю точку между бедром и гениталиями, сожмите кулак и надавите как можно сильнее, пишет medicalxpress.com.
Нападения акул случаются редко, но они становятся все чаще, в основном из-за того, что в воде находится все больше людей.
Итак, серфер и декан медицинской школы Австралийского национального университета Николас Тейлор решил выяснить, как снизить смертность в случае нападения.
Многие укусы акул со смертельным исходом происходят вокруг ног, в результате чего жертва истекает кровью, несмотря на то, что она возвращается на берег.
В исследовании, опубликованном Emergency Medicine Australasia, Тейлор обнаружил, что простой метод сжатия бедренной артерии был гораздо более эффективным для остановки кровотечения, чем традиционно используемые жгуты.
Его исследование показало, что при сжатии кулака и нажатии на артерию останавливается около 89,7% кровотока по сравнению с 43,8% при использовании поводка для серфинга в качестве временного жгута.
Техника одинаково хорошо работала как в гидрокостюме, так и без него.
«Из своего опыта работы в области неотложной медицины я знал, что если у людей сильное кровотечение из ноги, вы можете очень сильно надавить на бедренную артерию, и таким образом можно в значительной степени перекрыть весь кровоток в ноге», - сказал он в опубликованном заявлении. университетом в пятницу.
«Это легко сделать и легко запомнить - сильно вставьте между бедром и битами, и вы можете спасти жизнь».
Тейлор надеется, что эта техника станет широко известной среди примерно полумиллиона серферов Австралии, для которых встречи с акулами менее редки.
"Я хочу плакаты на пляжах. Я хочу, чтобы это стало известно серфингистам. Я хочу, чтобы люди знали, что если кого-то укусит, вы можете вытащить пациента, надавить изо всех сил в этом срединном месте, и он может почти остановиться. все в крови поток,»сказал он.