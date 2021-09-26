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Если акула откусила ногу человеку: врач-серфингист нашел простое спасительное средство, как остановить кровь

8:00:299/25/2021Фото: pxfuel.com
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Нападения акул случаются редко, но они становятся все чаще, в основном из-за того, что в воде находится все больше людей.

акула, серфингист
Как помочь человеку, которому откусила акула ногу

Как помочь человеку, которому откусила акула ногу? Новаторское исследование, проведенное австралийским медиком-серфером, обнаружило простой способ остановить кровотечение и спасти жизни.

Найдите среднюю точку между бедром и гениталиями, сожмите кулак и надавите как можно сильнее, пишет medicalxpress.com.

Нападения акул случаются редко, но они становятся все чаще, в основном из-за того, что в воде находится все больше людей.

Итак, серфер и декан медицинской школы Австралийского национального университета Николас Тейлор решил выяснить, как снизить смертность в случае нападения.

Многие укусы акул со смертельным исходом происходят вокруг ног, в результате чего жертва истекает кровью, несмотря на то, что она возвращается на берег.

В исследовании, опубликованном Emergency Medicine Australasia, Тейлор обнаружил, что простой метод сжатия бедренной артерии был гораздо более эффективным для остановки кровотечения, чем традиционно используемые жгуты.

Его исследование показало, что при сжатии кулака и нажатии на артерию останавливается около 89,7% кровотока по сравнению с 43,8% при использовании поводка для серфинга в качестве временного жгута.

Техника одинаково хорошо работала как в гидрокостюме, так и без него.

«Из своего опыта работы в области неотложной медицины я знал, что если у людей сильное кровотечение из ноги, вы можете очень сильно надавить на бедренную артерию, и таким образом можно в значительной степени перекрыть весь кровоток в ноге», - сказал он в опубликованном заявлении. университетом в пятницу.

«Это легко сделать и легко запомнить - сильно вставьте между бедром и битами, и вы можете спасти жизнь».

Тейлор надеется, что эта техника станет широко известной среди примерно полумиллиона серферов Австралии, для которых встречи с акулами менее редки.

"Я хочу плакаты на пляжах. Я хочу, чтобы это стало известно серфингистам. Я хочу, чтобы люди знали, что если кого-то укусит, вы можете вытащить пациента, надавить изо всех сил в этом срединном месте, и он может почти остановиться. все в крови поток,»сказал он.

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