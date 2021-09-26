Почему бросившие курить едят самую вредную пищу: исследование об никотиновой абстиненции

Новые данные, собранные исследователями Медицинской школы Университета Миннесоты, демонстрируют четкую связь между никотиновой абстиненцией и плохими пищевыми привычками. Их результаты указывают на опиоидную систему, функции мозга, ответственные за привыкание и регуляцию аппетита, как на возможную причину предпочтения курильщиками высококалорийной и высококалорийной пищи во время отмены никотина. Это может привести к увеличению веса у тех, кто бросил курить, что, в свою очередь, может увеличить риск рецидива.
Мустафа аль'Абси, доктор философии, лицензированный психолог и профессор кафедры семейной медицины и биоповеденческого здоровья Медицинской школы Университета М, кампус Дулут, является главным исследователем и старшим автором исследования, недавно опубликованного в Журнал « Наркотическая и алкогольная зависимость», пишет medicalxpress.com.
«Мы изучили, увеличивает ли острая никотиновая абстиненция потребление нездоровой пищи - с высоким содержанием соли, жира и сахара - и как задействованы снимающие стресс рецепторы опиоидной системы», - сказал аль'Абси. «Смягчение этих проблем в процессе лечения поможет пациентам бросить курить, понимая при этом их привычки в еде, и будет способствовать принятию более здоровых решений».
Команда изучила группу курящих и некурящих участников в возрасте от 18 до 75 лет в ходе двух лабораторных занятий. Все были случайным образом распределены для 24-часового отказа от никотиновых продуктов и получали либо плацебо, либо 50 мг налтрексона. В конце каждого сеанса участникам раздали поднос с закусками, которые различались по плотности энергии от высокой до низкой, а также по размеру соленого, сладкого и жирного.
Исследование показало, что:
Курильщики, испытывающие никотиновую абстиненцию, потребляли больше калорий, чем некурящие. Участники также реже выбирали жирную пищу после приема налтрексона, чем плацебо. «Результаты исследования могут быть связаны с употреблением пищи, особенно с высоким содержанием калорий, чтобы справиться с негативным аффектом и стрессом, которые характеризуют чувства, которые люди испытывают во время отмены курения», - сказал аль'Абси. «Результаты доклинических и клинических исследований подтверждают это и демонстрируют, что стресс увеличивает склонность к употреблению продуктов с высоким содержанием жиров и сахара».
Налтрексон нормализовал потребление калорий до уровней, наблюдаемых у некурящих, предполагая, что опиоидная система может быть механизмом потребления калорий, вызванного отменой . «Это скорее новое открытие в контексте никотиновой зависимости, и оно имеет большое значение для разработки методов лечения в будущем», - сказал аль'Абси. На выбор и потребление продуктов питания повлияло курение участников.
Аль'Абси и его команда сейчас сосредотачиваются на влиянии изменений аппетита на прибавку в весе после прекращения курения и на степени, в которой эти изменения препятствуют отказу от курения и увеличивают риск рецидива. Дальнейшая работа будет иметь решающее значение для определения механизмов этих изменений и может быть нацелена на терапевтические вмешательства.
«Эти результаты расширяют более ранние исследования, которые указывают на влияние употребления табака на аппетит и помогают определить влияние важного биологического звена, опиоидной системы мозга, на тягу во время отмены никотина» , - сказал аль'Абси. «Боязнь набора веса является серьезной проблемой среди курильщиков, которые думают о том, чтобы бросить курить. Ключом к устранению этих препятствий является лучшее понимание факторов, усиливающих тягу к высококалорийной пище».