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День женского счастья: Что обязательно должна сделать каждая женщина 18 октября?

9:00:569/26/2021Фото: pixabay.com
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Для каждого человека счастье измеряется в каких-то личных достижениях.

У каждой есть свои собственные ценности, к которым она стремится и старается их оберегать

В 2021 году Международный день женского счастья отмечается 18 октября. В первую очередь все дни женские дни направлены на признание и празднование достижений женщин во всем мире. Этот день поощряет равенства женщин, выражая признательность женскому полу и поощряя поддержку репрессированных женщин. Например, Организация Объединенных Наций, используют этот день для празднования выдающихся достижений обычных женщин.

Что делает женщин счастливыми?

В первую очередь, для каждого человека счастье измеряется в каких-то личных достижениях. Традиционно у женщин нашей страны, счастье заключается в семье. Но если на самом деле спросить каждую женщину, что делает ее счастливой, то она, скорее всего, ответит: еда, холодная бутылка любимого напитка или прогулка. Для кого-то счастье - их дети. Для других - это сидеть на диване с любимым человеком, разговаривая о минувшем дне. Часто именно не мимолетные моменты, а единое и длительное состояние - которое кажется таким неуловимым, представляет собой счастье. Другими словами, у каждой есть свои собственные ценности, к которым она стремится и старается их оберегать.

В поисках истинного счастья, нужно знать — ученые приходят к выводу, что нейронные пути в мозге, отвечающие за желание, отделены от путей, отвечающих за счастье. Другими словами, мы можем желать того, что не делает нас счастливыми. Поэтому, на праздник стоит задуматься, что вы действительно хотите. Что делает вас счастливыми по-настоящему? И добившись какой-то цели, которая ценится в обществе, принесет ли она вам удовлетворение только от того, что другие это одобрили.

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