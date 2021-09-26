Кому действительно полезна ревакцинация? Разъясняет эксперт

Имеет ли смысл третья вакцинация - и когда будет подходящее время? Это один из самых серьезных вопросов прямо сейчас. Инфектиолог Кристоф Спиннер говорит, кому будет полезна ревакцинация.
Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) пока рекомендовала так называемые бустеры только людям с ослабленной иммунной системой. Пока что она не дала общих рекомендаций по ревакцинации пожилых людей, пишет focus.de.
Кристоф Спиннер из клиники Рехтс-дер-Изар в Мюнхене также видит неясные данные о пользе ревакцинации для определенных групп. Однако эксперты в основном согласны с тем, что третья вакцинация имеет смысл, особенно для людей в возрасте 80 лет и старше, чтобы повысить защиту от короны.